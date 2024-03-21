В Уфе построят два новых моста

Ещё один перспективный проект — капремонт старого моста в створе улицы Галле. А уже 1 мая закроют грузовое движение по старому Затонскому мосту, его тоже ждёт капитальный ремонт. Как отметил Ратмир Мавлиев, все объекты значимые и весьма масштабные. Для их реализации требуется федеральная поддержка и большой объем финансирования, но это не помешает продвигать их для того, чтобы Уфа становилась ещё лучше и удобнее для жителей столицы.