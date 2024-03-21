В Уфе построят два новых моста

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
На встрече заместителя Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко с уфимским мэром и главой Минтранса РБ Ратмиром Мавлиевым главной для обсуждения стала тема строительства мостов. Сегодня этот вопрос остаётся актуальным для столицы республики и её жителей. Речь шла о самых перспективных проектах. Сегодня — это строительство Южного обхода Уфа с мостом через Белую в районе Кузнецовкого затона.
«Проектирование уже завершено, положительное заключение Главгосэкспертизы России получено, » — рассказал мэр Уфы. Сейчас важно осуществить первый этап проекта, который предусматривает строительство продолжения автодороги по ул. Бородинской. А также — вантового моста до участка трассы «Уфа-Аэропорт», его протяженность составит 630 метров.
Обсуждали и строительство моста в створе Интернациональной в Черниковке. С помощью этого объекта возможно запустить транспортные грузовые потоки из городской промзоны прямиком на федеральную дорогу. Плюсы проекта в существенной разгрузке дорожной сети Уфы. На сегодняшний день уже имеется готовая предпроектная разработка объекта. Предполагается, что это будет магистральная дорога скоростного движения с четырьмя полосами движения, протяженностью почти 14 км. Скорость движения автомобилей составит до 120 км/ч.
Ещё один перспективный проект — капремонт старого моста в створе улицы Галле. А уже 1 мая закроют грузовое движение по старому Затонскому мосту, его тоже ждёт капитальный ремонт. Как отметил Ратмир Мавлиев, все объекты значимые и весьма масштабные. Для их реализации требуется федеральная поддержка и большой объем финансирования, но это не помешает продвигать их для того, чтобы Уфа становилась ещё лучше и удобнее для жителей столицы.