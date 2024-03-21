В Уфе ликвидируют последствия крупной аварии на подстанции

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
На подстанции 110 кВ «Северная» из-за повреждения кабеля случилось задымление и отключение электроснабжения близлежащих жилых домов. На месте происшествия сейчас работают оперативно-выездные бригады ООО « Башкирэнерго» и подразделения МЧС.
«Принимаются все меры для скорейшего восстановления энергоснабжения», — заверили в ведомстве.
Пожарные ждут, когда объект полностью обесточат. Очевидцы размещали в соцсетях видеозаписи, на которых было видно, как от постройки шел густой дым. Также пользователи писали, что на дорогах сейчас следует быть аккуратными из-за отключения света в микрорайоне.
Ранее сообщалось, что объект размером 50 на 40 метров. На подстанции случилось оплавление метрового кабеля снаружи.