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Published Сегодня, 16:09

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Updated Сегодня, 16:11

В Уфе ликвидируют последствия крупной аварии на подстанции

В Уфе ликвидируют последствия крупной аварии на подстанции

21 марта 2024, 16:09
Фото: МЧС по РБ
В МЧС по Башкортостану прокомментировало аварию на подстанции в Уфе. ЧП лишило электричества 19 домов Калининского района. Без света и административное здание.

На подстанции 110 кВ «Северная» из-за повреждения кабеля случилось задымление и отключение электроснабжения близлежащих жилых домов. На месте происшествия сейчас работают оперативно-выездные бригады ООО « Башкирэнерго» и подразделения МЧС.

«Принимаются все меры для скорейшего восстановления энергоснабжения», — заверили в ведомстве.

Пожарные ждут, когда объект полностью обесточат. Очевидцы размещали в соцсетях видеозаписи, на которых было видно, как от постройки шел густой дым. Также пользователи писали, что на дорогах сейчас следует быть аккуратными из-за отключения света в микрорайоне.

Ранее сообщалось, что объект размером 50 на 40 метров. На подстанции случилось оплавление метрового кабеля снаружи.

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#Происшествия#Уфа#Электричество#МЧС#Марина Шорина
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