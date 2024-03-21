В Уфе ликвидируют последствия крупной аварии на подстанции

Пожарные ждут, когда объект полностью обесточат. Очевидцы размещали в соцсетях видеозаписи, на которых было видно, как от постройки шел густой дым. Также пользователи писали, что на дорогах сейчас следует быть аккуратными из-за отключения света в микрорайоне.