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Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

В ТПП РБ прошли деловые переговоры с пензенскими предприятиями

В ТПП РБ прошли деловые переговоры с пензенскими предприятиями

21 марта 2024, 05:06
Фото: ТПП РБ
На деловой встрече с предпринимателями Пензенской области представители башкирских компаний смогли обменяться опытом и договориться о дальнейшем сотрудничестве.

По словам президента ТПП РБ Тимура Хакимова, такие мероприятия важны для выстраивания межрегионального сотрудничества и кооперационных связей:

— На B2B-встречах решаются уже конкретные вопросы и следом подписываются договоры поставок. ТПП РБ заранее проводит тщательную подготовку этих встреч, в этом и преимущество встреч на базе системы ТПП.

В состав делегации вошли директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Александр Осадчук, руководитель Департамента привлечения инвестиций АО «Корпорация развития Пензенской области» Дмитрий Вишникин и представители крупных предприятий. От Башкортостана участвовали 17 компаний.

— Мы помогаем развивать бизнес от стадии идеи до выхода на экспорт. Одна из задач, в том числе — налаживание взаимодействия между регионами, чтобы они смогли найти точки соприкосновения для развития экономики нашей страны, — подчеркнул директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Александр Осадчук.

Фото: ТПП РБ

На встрече состоялись презентации участников бизнес-миссии, в рамках которых предприятия Пензенской области поделились полезными практиками в области производства металлообрабатывающих станков, турбокомпрессоров, емкостного и резервуарного оборудования, различных металлоконструкций и др. Отметим, что компании стали участниками делового визита, поскольку являются передовыми и постоянно совершенствуют свои производственные возможности, по определенным показателям являясь лучшими в стране.

В завершение встречи прошли B2B-переговоры, на которых предприниматели смогли познакомиться друг с другом и обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества. Всего в рамках мероприятия состоялась 41 бизнес-встреча.

#Экономика#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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