В ТПП РБ прошли деловые переговоры с пензенскими предприятиями

На встрече состоялись презентации участников бизнес-миссии, в рамках которых предприятия Пензенской области поделились полезными практиками в области производства металлообрабатывающих станков, турбокомпрессоров, емкостного и резервуарного оборудования, различных металлоконструкций и др. Отметим, что компании стали участниками делового визита, поскольку являются передовыми и постоянно совершенствуют свои производственные возможности, по определенным показателям являясь лучшими в стране.



В завершение встречи прошли B2B-переговоры, на которых предприниматели смогли познакомиться друг с другом и обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества. Всего в рамках мероприятия состоялась 41 бизнес-встреча.