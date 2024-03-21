В ТПП РБ прошли деловые переговоры с пензенскими предприятиями

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
По словам президента ТПП РБ Тимура Хакимова, такие мероприятия важны для выстраивания межрегионального сотрудничества и кооперационных связей:
— На B2B-встречах решаются уже конкретные вопросы и следом подписываются договоры поставок. ТПП РБ заранее проводит тщательную подготовку этих встреч, в этом и преимущество встреч на базе системы ТПП.
В состав делегации вошли директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Александр Осадчук, руководитель Департамента привлечения инвестиций АО «Корпорация развития Пензенской области» Дмитрий Вишникин и представители крупных предприятий. От Башкортостана участвовали 17 компаний.
— Мы помогаем развивать бизнес от стадии идеи до выхода на экспорт. Одна из задач, в том числе — налаживание взаимодействия между регионами, чтобы они смогли найти точки соприкосновения для развития экономики нашей страны, — подчеркнул директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Александр Осадчук.
На встрече состоялись презентации участников бизнес-миссии, в рамках которых предприятия Пензенской области поделились полезными практиками в области производства металлообрабатывающих станков, турбокомпрессоров, емкостного и резервуарного оборудования, различных металлоконструкций и др. Отметим, что компании стали участниками делового визита, поскольку являются передовыми и постоянно совершенствуют свои производственные возможности, по определенным показателям являясь лучшими в стране.
В завершение встречи прошли B2B-переговоры, на которых предприниматели смогли познакомиться друг с другом и обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества. Всего в рамках мероприятия состоялась 41 бизнес-встреча.