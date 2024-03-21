В Стерлитамаке спасатели вынесли из пожара 21 человека

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Эта ночь для многих жителей стерлитамакской многоэтажки по улице Худайбердина могла стать роковой. На девятом этаже дома загорелась общая кухня, пламя быстро перекинулось на коридор и рядом расположенные комнаты. Ситуация осложнялась тем, что выходы эвакуации оказались в сильном дыму.
На вызов жителей приехала пожарная бригада и начала операцию по спасению людей. Из горящего дома огнеборцы сумели вывести 21 человека, в том числе 11 детей. Своими силами на улицу выбрались 37 жильцов.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, ситуация была затруднена и тем, что пожарные не сразу смогли приступить к работе, так как проезд к нему был затруднён из-за автомобилей, припаркованных местными жителями во дворе. Тем не менее, спасатели быстро отреагировали и выбежали из машин, чтобы приступить к тушению огня.
Пожарная бригада ликвидировала пламя за 30 минут. Никто из жильцов полыхающей многоэтажки не пострадал. Сейчас специалисты МСЧ России расследуют причину и обстоятельства возникновения пожара.