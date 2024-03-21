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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:26

В Башкирии пожарные спасли из горящего дома 21 человека

В Стерлитамаке спасатели вынесли из пожара 21 человека

21 марта 2024, 08:10
Фото: МЧС России

В Башкирии пожарные спасли из горящего дома 21 человека

Возгорание произошло на последнем этаже одной из квартир.

Эта ночь для многих жителей стерлитамакской многоэтажки по улице Худайбердина могла стать роковой. На девятом этаже дома загорелась общая кухня, пламя быстро перекинулось на коридор и рядом расположенные комнаты. Ситуация осложнялась тем, что выходы эвакуации оказались в сильном дыму.

На вызов жителей приехала пожарная бригада и начала операцию по спасению людей. Из горящего дома огнеборцы сумели вывести 21 человека, в том числе 11 детей. Своими силами на улицу выбрались 37 жильцов.

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Как сообщили в пресс-службе МЧС, ситуация была затруднена и тем, что пожарные не сразу смогли приступить к работе, так как проезд к нему был затруднён из-за автомобилей, припаркованных местными жителями во дворе. Тем не менее, спасатели быстро отреагировали и выбежали из машин, чтобы приступить к тушению огня.

Пожарная бригада ликвидировала пламя за 30 минут. Никто из жильцов полыхающей многоэтажки не пострадал. Сейчас специалисты МСЧ России расследуют причину и обстоятельства возникновения пожара.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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