В Стерлитамаке спасатели вынесли из пожара 21 человека

Как сообщили в пресс-службе МЧС, ситуация была затруднена и тем, что пожарные не сразу смогли приступить к работе, так как проезд к нему был затруднён из-за автомобилей, припаркованных местными жителями во дворе. Тем не менее, спасатели быстро отреагировали и выбежали из машин, чтобы приступить к тушению огня.