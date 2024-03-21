В Салавате сосед обокрал соседку, которая забыла ключи в замке

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Женщина собиралась на работу и, торопясь, оставила связку ключей от квартиры в замочной скважине. Сосед не растерялся и решил воспользоваться рассеянностью своей соседки. Сначала убедился, что женщина точно ушла и на лестничной клетке нет посторонних наблюдателей. А потом смело зашёл в квартиру. Мужчине приглянулись не только деньги, в размере 6 тысяч рублей, и ювелирные украшения, но и чужая туалетная вода.
Как выяснилось позже, 47-летний злоумышленник живёт этажом выше и уже не в первый раз нарушает закон. Ранее он уже был неоднократно судим. Вора удалось задержать по горячим следам, однако к этому моменту он успел потратить практически всё краденое на спиртное и продукты. У него осталась только одна тысяча рублей.
Украшения и туалетную воду полицейские нашли в квартире мужчины во время осмотра. Свою вину он не отрицал и признал. На невезучего соседа снова завели уголовное дело.