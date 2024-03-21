В Салавате сосед обокрал соседку, которая забыла ключи в замке

Женщина собиралась на работу и, торопясь, оставила связку ключей от квартиры в замочной скважине. Сосед не растерялся и решил воспользоваться рассеянностью своей соседки. Сначала убедился, что женщина точно ушла и на лестничной клетке нет посторонних наблюдателей. А потом смело зашёл в квартиру. Мужчине приглянулись не только деньги, в размере 6 тысяч рублей, и ювелирные украшения, но и чужая туалетная вода.