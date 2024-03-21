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Published Сегодня, 06:04

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Updated Сегодня, 06:16

В Уфе произошёл крупный пожар в многоквартирном доме на Рабкоров

В Башкирии пожар на балконе мог унести жизни 17 человек

21 марта 2024, 06:04
Фото: 1MI

В Уфе произошёл крупный пожар в многоквартирном доме на Рабкоров

Огонь вспыхнул на балконе одной из квартир.

Как оказалось на 6 этаже трёхкомнатной квартиры на лоджии загорелось домашнее имущество. Пожарная бригада прибыла на место ЧП буквально через пять минут после вызова, но балкон уже полыхал большим пламенем.

Из квартиры, где произошло возгорание, спасатели эвакуировали двоих человек. Так как огонь уже распространился на большую площадь, было принято решение вывести из дома других жителей. По лестнице огнеборцы помогли выйти на улицу ещё 15 квартирантам.

«Это было жуткое зрелище. Никогда раньше не видела пожар, очень страшно. Когда спускались по лестнице, казалось что никогда не доберёмся до улицы, паника охватила», — делится впечатлениями очевидец.

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Через некоторое время пожарным удалось справиться с огнём. В происшествии никто не пострадал. В причинах и обстоятельствах воспламенения вещей на лоджии сейчас разбирается дознаватель МЧС. Есть версия, что на балконе могла загореться неисправная розетка.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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