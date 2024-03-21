В Башкирии пожар на балконе мог унести жизни 17 человек

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Как оказалось на 6 этаже трёхкомнатной квартиры на лоджии загорелось домашнее имущество. Пожарная бригада прибыла на место ЧП буквально через пять минут после вызова, но балкон уже полыхал большим пламенем.
Из квартиры, где произошло возгорание, спасатели эвакуировали двоих человек. Так как огонь уже распространился на большую площадь, было принято решение вывести из дома других жителей. По лестнице огнеборцы помогли выйти на улицу ещё 15 квартирантам.
«Это было жуткое зрелище. Никогда раньше не видела пожар, очень страшно. Когда спускались по лестнице, казалось что никогда не доберёмся до улицы, паника охватила», — делится впечатлениями очевидец.
Через некоторое время пожарным удалось справиться с огнём. В происшествии никто не пострадал. В причинах и обстоятельствах воспламенения вещей на лоджии сейчас разбирается дознаватель МЧС. Есть версия, что на балконе могла загореться неисправная розетка.