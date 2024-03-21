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В Башкирии подростка нашли мертвым после ссоры с родителями

В Башкирии нашли бездыханное тело школьника с ружьем

21 марта 2024, 05:36
Фото: PxHere

В Башкирии подростка нашли мертвым после ссоры с родителями

Рядом с телом подростка обнаружили ружье.

В Учалах школьника нашли мертвым после ссоры с матерью. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник издания, трагедия случилась 19 марта. Подросток поругался с мамой из-за оценок. После произошедшего ребенок ушел из дома с охотничьим ружьем, вскоре бездыханное тело школьника неподалеку от дома нашел отец.

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Со слов источника, семью характеризовали как благополучную. У погибшего осталась старшая сестра — студентка. В школе он был отличником, сверстники называли погибшего друга веселым и общительным.

Что толкнуло ребенка на отчаянный шаг — разбираются правоохранительные органы. Полицейским также предстоит выяснить, откуда подросток мог достать ружье.

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#Происшествия#Башкирия#Уфа#Учалы
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