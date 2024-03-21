В Башкирии нашли бездыханное тело школьника с ружьем

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
В Учалах школьника нашли мертвым после ссоры с матерью. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник.
Как рассказал собеседник издания, трагедия случилась 19 марта. Подросток поругался с мамой из-за оценок. После произошедшего ребенок ушел из дома с охотничьим ружьем, вскоре бездыханное тело школьника неподалеку от дома нашел отец.
Со слов источника, семью характеризовали как благополучную. У погибшего осталась старшая сестра — студентка. В школе он был отличником, сверстники называли погибшего друга веселым и общительным.
Что толкнуло ребенка на отчаянный шаг — разбираются правоохранительные органы. Полицейским также предстоит выяснить, откуда подросток мог достать ружье.