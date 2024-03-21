В Башкирии начальницу отделения почты будут судить за огромные хищения

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Силовики задержали 32-летнюю начальницу почтового отделения в селе Улу-Теляк Иглинского района Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
Женщина систематически крала деньги из кассы, а также забирала домой товары с рабочего места. Ущерб от ее действий оценили почти в 500 тысяч рублей.
На обвиняемую завели уголовное дело, сейчас с ней разбираются силовики.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — гласит сообщение ФСБ.