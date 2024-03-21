Уникальный дворец борьбы в Уфе откроют к концу года

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Сам градоначальник недавно посещал объект и заметил, что внутри ведутся активные работы. Он добавил, что к посещению он будет доступен и жителям, и гостям города, которые давно ждут открытия центра.
Ранее министр спорта РБ рассказал о готовности Центра борьбы в Уфе. В него «влили» 5 млрд рублей. Работы хотели завершить в марте 2024 года, но сроки отодвигались неоднократно. Строительная готовность объекта на конец ноября не превышала 34%.
Мавлиев рассказал, что на конец 2023 года одновременно строились девять физкультурно-оздоровительных центра. Он считает, что сейчас развивается доступность спорта.