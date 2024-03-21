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Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Дворец борьбы в Уфе откроют к концу года

Уникальный дворец борьбы в Уфе откроют к концу года

21 марта 2024, 15:20
Фото: Скриншот трансляции

Дворец борьбы в Уфе откроют к концу года

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что центр борьбы откроется в четвертом квартале текущего года. Об этом он заявил в эфире программы «Вся Уфа».

Сам градоначальник недавно посещал объект и заметил, что внутри ведутся активные работы. Он добавил, что к посещению он будет доступен и жителям, и гостям города, которые давно ждут открытия центра.

Ранее министр спорта РБ рассказал о готовности Центра борьбы в Уфе. В него «влили» 5 млрд рублей. Работы хотели завершить в марте 2024 года, но сроки отодвигались неоднократно. Строительная готовность объекта на конец ноября не превышала 34%.

Мавлиев рассказал, что на конец 2023 года одновременно строились девять физкультурно-оздоровительных центра. Он считает, что сейчас развивается доступность спорта.

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#Уфа#Строительство#Спортивный зал#Ратмир Мавлиев#Марина Шорина
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