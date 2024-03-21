Торгово-промышленная палата РБ продолжает развивать партнерское финансирование

— Ни для кого не секрет, что в нынешних условиях важную роль в финансовой системе играет исламский банкинг, поскольку эта деятельность дает стимул для привлечения внешних инвестиций из мусульманских стран, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов. — Добавлю, что этому вопросу ТПП РБ уделяет особое внимание. Подготовка бизнеса к использованию инструментов партнерского финансирования включает в себя сразу несколько направлений. Наряду с онлайн-мероприятиями, которые проводит наш учебно-деловой центр, на базе ТПП РБ работает Центр компетенций «Халяль» Роскачества, а также прорабатывается механизм партнерского финансирования.