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Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Торгово-промышленная палата РБ продолжает развивать партнерское финансирование

Торгово-промышленная палата РБ продолжает развивать партнерское финансирование

21 марта 2024, 05:45
Фото: ТПП РБ

Торгово-промышленная палата РБ продолжает развивать партнерское финансирование

Торгово-промышленная палата РБ провела онлайн-семинар «Партнерское финансирование. Принципы. Преимущества».

Участники обсудили эксперимент по развитию партнерского финансирования, запущенный 1 сентября 2023 года. Он продлится до сентября 2025 года на территории четырех пилотных регионов — Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана.

Фото: ТПП РБ

Проект позволит малому и среднему бизнесу получить новые финансовые инструменты для роста и развития компаний.

— Ни для кого не секрет, что в нынешних условиях важную роль в финансовой системе играет исламский банкинг, поскольку эта деятельность дает стимул для привлечения внешних инвестиций из мусульманских стран, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов. — Добавлю, что этому вопросу ТПП РБ уделяет особое внимание. Подготовка бизнеса к использованию инструментов партнерского финансирования включает в себя сразу несколько направлений. Наряду с онлайн-мероприятиями, которые проводит наш учебно-деловой центр, на базе ТПП РБ работает Центр компетенций «Халяль» Роскачества, а также прорабатывается механизм партнерского финансирования.

Фото: ТПП РБ
#Экономика#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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