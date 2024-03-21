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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Стюардесса рассказала, как успокоить плачущего ребенка в самолете

Стюардесса рассказала, как успокоить плачущего ребенка в самолете

21 марта 2024, 05:44
Фото: 1MI
Многие родители сталкиваются с неприятным моментом, когда их дети начинают испытывать дискомфорт при взлете и посадке на борту самолета из-за изменений давления в ушах.

Стюардесса Сание Сараметова поделилась простым, но весьма эффективным советом для решения этой проблемы: дать ребенку леденец или пить через соломинку. Это помогает уравновесить давление и улучшить состояние малыша, пишет pravda.ru.

Кроме леденца или напитка через соломинку, детям помогает также жевание жевательной резинки или простое глотание слюны. Это также может способствовать снижению дискомфорта и неприятных ощущений в ушах.

Теперь, когда вы собираетесь в путешествие с вашим малышом, имейте в виду этот простой, но эффективный метод. Предложите вашему ребенку его любимое лакомство или жевательную резинку при взлете и посадке на самолет, и вы оба сможете насладиться путешествием без ненужных забот.

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