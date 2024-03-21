Стюардесса рассказала, как успокоить плачущего ребенка в самолете

Теперь, когда вы собираетесь в путешествие с вашим малышом, имейте в виду этот простой, но эффективный метод. Предложите вашему ребенку его любимое лакомство или жевательную резинку при взлете и посадке на самолет, и вы оба сможете насладиться путешествием без ненужных забот.