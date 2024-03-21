Стюардесса рассказала, как успокоить плачущего ребенка в самолете

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Стюардесса Сание Сараметова поделилась простым, но весьма эффективным советом для решения этой проблемы: дать ребенку леденец или пить через соломинку. Это помогает уравновесить давление и улучшить состояние малыша, пишет pravda.ru.
Кроме леденца или напитка через соломинку, детям помогает также жевание жевательной резинки или простое глотание слюны. Это также может способствовать снижению дискомфорта и неприятных ощущений в ушах.
Теперь, когда вы собираетесь в путешествие с вашим малышом, имейте в виду этот простой, но эффективный метод. Предложите вашему ребенку его любимое лакомство или жевательную резинку при взлете и посадке на самолет, и вы оба сможете насладиться путешествием без ненужных забот.