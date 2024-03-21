Список лучших школ Уфы с высоким баллом по ЕГЭ — реальные отзывы

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:46
Уже буквально через пару недель для родителей первоклассников начнется горячая пора. Стартует прием заявлений для поступления в первый класс. И жителям Башкирии тоже придется сделать нелегкий выбор. Куда же отдать своего ребенка, чтобы он получил самые лучшие знания и легко сдал ЕГЭ?
Редакция Mkset собрала список лучших школ города Уфы, в которые хотят попасть школьники со всей республики!
Этот лицей был создан в 1991 году при авиационно-техническом университете. У заведения есть тесная связь с университетом — уроки преподают педагоги из ВУЗа, а лицеистам разрешают пользоваться научными лабораториями. В лицее очень высокий уровень подготовки к ЕГЭ, но очень серьезный конкурс при поступлении. Отбирают только лучших.
«Потрясающий лицей с очень доброжелательной атмосферой и потрясающими преподавателями. Больше половины выпуска поступает в ведущие Российские ВУЗы (МФТИ, МГУ, ВШЭ, СПБГУ, МИФИ). Одним словом, отличный плацдарм для успешной карьеры», — пишет пользователь на «Яндекс. Картах».
В гимназию №93 можно поступить с первого класса по прописке. Но стоит учитывать, что заведение специализируется на физико-математическом уклоне. В 2021 году гимназия вошла в список лучших школ России по результатам ЕГЭ.
«Одна из лучших школ Уфы физико-математического профиля. Преподается два иностранных языка. В физико-математических классах учиться трудно (много факультативов, практически каждую неделю участие в очных или заочных олимпиадах, причем чаще всего успешное), но это с лихвой окупается при выпуске высокими баллами по ЕГЭ», — отметил комментатор на «Яндекс. Картах».
Гимназия № 39 стабильно попадает в рейтинг лучших школ республики Башкортостан. Прием учеников ведется с первого класса, а после 4 класса происходит распределение по профильным направлениям. Стоит отметить, что гимназия специализируется на гуманитарном направлении, особенно хорошо преподают изучение языков.
«Одно из лучших учебных заведения для школьников Уфы уже на протяжении длительного периода времени. Квалифицированные учительские кадры. Хорошо отремонтированные помещения. Акцент на гуманитарном направлении в обучении», — отмечает пользователь на «Яндекс. Картах».
Этот лицей тоже отлично готовит к сдаче ЕГЭ на высокие баллы. Сюда можно попасть только с пятого класса, при заведении есть возможность пройти подготовительные курсы. Упор в обучении делается на точные науки.
«Очень хороший лицей. Прекрасные учителя, хорошая атмосфера в классах, коллективах. Высокий уровень образования. Если хотите поступить на бюджет в лучшие вузы страны, вам сюда», — отмечает пользователь на портале «2ГИС».
Эта гимназия располагается возле министерских зданий и по праву считается одной из самых лучших в республике. Многие считают ее «блатной», но прием учеников ведется по прописке. В заведении делают упор на изучение языков. Выпускники знают не менее трех — русский, башкирский и иностранный.
«Как же я рада, что перевелась в эту школу. Благодаря обучению английскому и немецкому языкам я могла спокойно говорить за границей. Да, были проблемы с некоторыми учителями, но, в целом, педагогический состав оставлял только хорошие впечатления. Когда бываю в городе, то стараюсь заходить к учителям. До сих пор вспоминаю мероприятия, которые устраивала школа», — отмечает пользователь на портале «Яндекс. Карты».
В этом лицее отдают предпочтение изучению иностранных языков и математики. Не так давно его объединили с 54-й школой, и школьники стали обучаться вместе. Выпускники отмечают, что им удается сдать ЕГЭ на высокие баллы и поступить в лучшие ВУЗы страны.
«Отличный лицей. Состоит из двух раздельных корпусов. Один для младших классов, другой для старшеклассников», — отмечает пользователь «Яндекс. Карт».
В этот лицей-интернат можно попасть только с 5 класса, кроме того, учеников ждут серьезные испытания перед поступлением. Стоит учесть, что ученики обучаются и живут в здании интерната, это нужно учитывать перед тем, как подать заявку.
«Замечательная школа. Прекрасная администрация, замечательные преподаватели, отличный ремонт и как результат успешные выпускники и лицеисты, занимающие высокие места на олимпиадах и соревнованиях, особенно сильные химики, информатики и математики. Одна из лучших команд по баскетболу в Уфе из РИЛИ, лучшая команда КВН! И учится здесь бесплатно. Пожалуй лучшая школа в Уфе», — пишет пользователь «2ГИС».
Попасть в эту гимназию можно только по результатам олимпиады «Беренсе» с 5-го класса. Дети живут в интернате при учебном заведении, созданы все условия. Стоит отметить, что обучение, в основном, проводится на башкирском языке.
«Замечательный коллектив настоящих профессионалов! Дети очень вежливые и трудолюбивые. Атмосфера уюта и тепла. Приятно радует глаз школьная форма детей. В гимназии чисто и опрятно. Дальнейших вам творческих успехов!», — отмечает пользователь сайта «Яндекс. Карты».