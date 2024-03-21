Список лучших школ Уфы с высоким баллом по ЕГЭ — реальные отзывы

Этот лицей был создан в 1991 году при авиационно-техническом университете. У заведения есть тесная связь с университетом — уроки преподают педагоги из ВУЗа, а лицеистам разрешают пользоваться научными лабораториями. В лицее очень высокий уровень подготовки к ЕГЭ, но очень серьезный конкурс при поступлении. Отбирают только лучших.