Спасатели предупредили кемеровчан об опасности выхода на лед

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
В настоящее время в городе серьезную опасность представляет выход на лед, так как его толщина в настоящее время составляет лишь 45–50 см.
По информации, полученной от пресс-службы администрации города 20 марта, структура льда оказалась неоднородной и рыхлой, что привело к снижению его прочности, пишет vse42.ru.
Жителей Кемерова убедительно просят воздержаться от выхода на лед и проинформировать детей о возможной опасности.