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Published Сегодня, 04:46

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Updated Сегодня, 04:48

Спасатели предупредили кемеровчан об опасности выхода на лед

Спасатели предупредили кемеровчан об опасности выхода на лед

21 марта 2024, 04:46
Фото: 1MI
Спасательные службы Кемерово произвели измерения толщины льда на реке Томи и выразили горожанам предупреждение об угрозе.

В настоящее время в городе серьезную опасность представляет выход на лед, так как его толщина в настоящее время составляет лишь 45–50 см.

По информации, полученной от пресс-службы администрации города 20 марта, структура льда оказалась неоднородной и рыхлой, что привело к снижению его прочности, пишет vse42.ru.

Жителей Кемерова убедительно просят воздержаться от выхода на лед и проинформировать детей о возможной опасности.

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