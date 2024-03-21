Синоптики обещают в Башкирии потепление

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Конец рабочей недели в республике пройдет без осадков. Обещается слабый ветер переменных направлений.
Сегодня, 21 марта, температура воздуха составит +2, +7°, в горных районах потеплеет до +11°. Ветер слабый переменных направлений.
22 марта ночью столбик термометра опустится до отметки в -6, -11°, в некоторых районах похолодает до -16°. Днем же термометр покажет 0, +5°, в горной местности до +10°.
23 марта ночью температура воздуха опуститсядо -6, -11°, местами до -16, днем 0, +5° и до +10° в горных районах.