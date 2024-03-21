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Posted Сегодня, 03:31

Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

В Башкирии потеплеет до +10°

Синоптики обещают в Башкирии потепление

21 марта 2024, 03:31
Фото: Кристина Дейнеко / mkset.ru

В Башкирии потеплеет до +10°

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды в регионе на ближайшие дни.

Конец рабочей недели в республике пройдет без осадков. Обещается слабый ветер переменных направлений.

Сегодня, 21 марта, температура воздуха составит +2, +7°, в горных районах потеплеет до +11°. Ветер слабый переменных направлений.

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22 марта ночью столбик термометра опустится до отметки в -6, -11°, в некоторых районах похолодает до -16°. Днем же термометр покажет 0, +5°, в горной местности до +10°.

23 марта ночью температура воздуха опуститсядо -6, -11°, местами до -16, днем 0, +5° и до +10° в горных районах.

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