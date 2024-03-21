Сержант контрактной службы Андрей Попов из Кумертау погиб в ходе СВО

В среду, 20 марта, в Кумертау состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО сержантом контрактной службы Андреем Поповым. Как сообщил глава городской администрации, военнослужащий погиб 04.11.23. при исполнении служебных обязанностей.