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Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО сержантом Андреем Поповым

Сержант контрактной службы Андрей Попов из Кумертау погиб в ходе СВО

21 марта 2024, 10:47
Фото: Олег Астахов/ VK.com

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО сержантом Андреем Поповым

Об этом сообщил глава администрации города Олег Астахов.

В среду, 20 марта, в Кумертау состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО сержантом контрактной службы Андреем Поповым. Как сообщил глава городской администрации, военнослужащий погиб 04.11.23. при исполнении служебных обязанностей.

Сообщается, что Андрей Александрович Попов родился 1 декабря 1978 года, получил средне-специальное образование по специальности тракторист-машинист широкого профиля. В дальнейшем работал помощником оператора.

Заключил первый контракт о прохождении военной службы по контракту 17 апреля 2023 года на должности командира отделения взвода противотанковых управляемых ракет мотострелкового батальона.

Олег Астахов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

#Общество#Новости Башкирии#Кумертау#СВО#Похороны участников СВО
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