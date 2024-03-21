Санчес: В 2020 году президентскую гонку покинул более популярный кандидат, чем Байден

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
По его словам, в ходе президентской кампании 2000 года в США демократы решили немного «поиграть с цифрами» и решили избавиться от кандидата, который имел рейтинг выше чем у Джо Байдена. Об этом пишет RT.
Трюк заключался в следующем, демократы консолидировали делегатов, которые намеревались поддержать определенного кандидата, пообщались с некоторыми из них. Затем они уговорили наиболее популярных кандидатов, таких как Пит Буттиджич, рейтинг которого был намного выше чем у Байдена, покинуть президентскую гонку.
О республиканцах Санчес также высказался. Согласно его заявлению, лицам, которые занимают выборную должность, нельзя высказывать критические замечания в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку это нанесет его карьере непоправимый урон.
Санчес добавил, что западным СМИ лучше перестать истерить и доказывать чьи-то электоральные манипуляции и авторитаризм, так как сначала лучше «обшить досками собственный стеклянный дом».