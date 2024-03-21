Председатель ФОМС Баланин: В 14 регионах РФ внедряют цифровой медицинский профиль

Председатель ФОМС Илья Баланин сообщил о запуске эксперимента по внедрению цифрового медицинского профиля в 14 пилотных регионах. Проект стартует уже в этом году. Ожидается, что перенос информационных процессов на единую технологическую платформу сделает более удобным учет медицинских данных, а медицинскую помощь — более качественной и доступной. По результатам эксперимента будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы, пишет rg.ru.