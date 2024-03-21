Председатель ФОМС Баланин: В 14 регионах РФ внедряют цифровой медицинский профиль

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Председатель ФОМС Илья Баланин сообщил о запуске эксперимента по внедрению цифрового медицинского профиля в 14 пилотных регионах. Проект стартует уже в этом году. Ожидается, что перенос информационных процессов на единую технологическую платформу сделает более удобным учет медицинских данных, а медицинскую помощь — более качественной и доступной. По результатам эксперимента будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы, пишет rg.ru.
На начальном этапе планируется наладить взаимодействие между медицинскими учреждениями, региональными органами управления здравоохранением, страховыми медицинскими организациями и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). Это поможет сделать более эффективными контроль и оценку качества медицинской помощи, а также сопровождение россиян страховыми медицинскими представителями. Кроме того, будет удобнее принимать управленческие решения на основе полученных данных. Благодаря подсистеме врачи смогут оценить риски развития заболеваний у определенной категории пациентов и определить подходящие для них терапевтические и профилактические мероприятия.
У медицинской организации будет доступ к данным обо всех пациентах, нуждающихся в приоритетном наблюдении. Этот процесс будет контролироваться управляющим органом здравоохранения региона. Федеральный фонд ОМС будет эффективно распределять медицинскую помощь в соответствии с заболеваемостью в регионе.
Председатель ФОМС напомнил, что целью системы ОМС является сохранение здоровья и качества жизни граждан, поэтому профилактическое направление по-прежнему будет в приоритете.
В соответствии с приказом Минздрава России с 2024 года можно будет проходить диспансеризацию на рабочем месте. Это стало возможным благодаря современным передвижным комплексам и оборудованию для различных видов обследования, таких как УЗИ, ЭКГ и маммографы.
С начала текущего года страховые компании и медицинские учреждения, ответственные за диспансеризацию в отдаленных районах, должны уведомлять население о месте проведения мероприятий через СМИ, местных старост или объявления.
В 2023 году более 82,8 миллиона граждан приняли участие в профилактических мероприятиях. В итоге 26 процентов от этого количества не имеют хронических неинфекционных заболеваний, однако подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам Ильи Баланина, благодаря профилактическим осмотрам и своевременной медицинской помощи в 2023 году удалось снизить смертность от онкологии на 0,6 процента и от сердечно-сосудистых заболеваний — на 3,2 процента.