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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Политолог: Эти президентские выборы были особенными для России

Политолог: Эти президентские выборы были особенными для России

21 марта 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney
Политолог Иван Мезюхо назвал выборы президента РФ в 2024 году особенными. Они не только проходят под колоссальным внешним давлением, но и во время военного противостояния.

По словам Мезюхо, коллективный Запад обеспокоен тем, насколько активны оказались россияне, а также тем, какой уровень доверия получил Владимир Путин, пишет RT.

Эксперт напомнил, что Запад много лет ведёт целенаправленную работу по дискредитации Кремля. При этом россияне понимают, кто и как играет против них. Выборы показали, что западная пропаганда не оказала на них существенного влияния.

Политолог выразил уверенность в том, что такой результат — это сигнал, показывающий, что граждане России настроены на победу и верят, что к победе их приведёт именно действующий президент.

В четверг, 21 марта 2024 года, глава ЦИК Элла Памфилова обнародовала результаты голосования. Владимир Путин набрал более 87% голосов!

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