Под мостом в Уфе нашли тело

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Очевидцы засняли, как рядом с трупом стоял неизвестный человек. Также оттуда уходила пара людей. Отметим, что недалеко от места, где нашли тело, была видна вода.
Достоверно неизвестно, что случилось сегодня там. Подробности предстоит установить в ближайшее время.
Пользователи предположили, что имело место быть самоубийство. В комментариях они предложили немного подождать, когда в сети появятся видеозаписи с моста.
Ранее в башкирских Учалах школьника нашли мертвым после ссоры с родителями из-за оценок. Рядом с телом лежало ружье. При этом семью характеризовали как благополучную.