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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Под мостом в Уфе нашли тело

Под мостом в Уфе нашли тело

21 марта 2024, 13:28
Фото: Скриншот
В Уфе под мостом через реку Белая нашли неизвестное тело. Оно лежало на льду. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Bash dtp official.

Очевидцы засняли, как рядом с трупом стоял неизвестный человек. Также оттуда уходила пара людей. Отметим, что недалеко от места, где нашли тело, была видна вода.

Достоверно неизвестно, что случилось сегодня там. Подробности предстоит установить в ближайшее время.

Пользователи предположили, что имело место быть самоубийство. В комментариях они предложили немного подождать, когда в сети появятся видеозаписи с моста.

Ранее в башкирских Учалах школьника нашли мертвым после ссоры с родителями из-за оценок. Рядом с телом лежало ружье. При этом семью характеризовали как благополучную.

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#Происшествия#Уфа#Соцсети#Самоубийство#Мост#Марина Шорина
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