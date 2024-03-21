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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Перекрытая из-за буровзрывных работ трасса М-5 в Башкирии вновь доступна для проезда

21 марта 2024, 10:23

В Башкирии трасса М-5 «Урал» вновь открыта для проезда большегрузного транспорта

Об этом информирует упрдор «Приуралье».

Участок трассы М-5 «Урал» в Башкирии вновь открыт для проезда большегрузного транспорта. Ранее сегодня движение на участке км 1480+000 (н. п. Федоровка) — км 1548+651 (граница с Челябинской областью) было ограничено в связи с проведением буровзрывных работ.

Ранее сегодня в Уфе открыли «Восточный выезд». На торжественном мероприятии в честь открытия одного из главных «долгостроев» республики присутствовал глава республики Радий Хабиров.

Как прошло открытие Восточного выезда в Уфе
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#Общество#Ограничение движения#Дороги#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Реконструкция дороги
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Как прошло открытие Восточного выезда в Уфе
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