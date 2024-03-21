Перекрытая из-за буровзрывных работ трасса М-5 в Башкирии вновь доступна для проезда

Участок трассы М-5 «Урал» в Башкирии вновь открыт для проезда большегрузного транспорта. Ранее сегодня движение на участке км 1480+000 (н. п. Федоровка) — км 1548+651 (граница с Челябинской областью) было ограничено в связи с проведением буровзрывных работ.