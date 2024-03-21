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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Бывший пожарный из Башкирии выиграл два млн рублей в лотерее

Пенсионер из Башкирии рассказал, как стал миллионером

21 марта 2024, 11:12
Фото: 1MI

Бывший пожарный из Башкирии выиграл два млн рублей в лотерее

Известно, куда мужчина планирует направить деньги.

Житель Башкирии выиграл два миллиона рублей в лотерею. Мужчина. как сообщает пресс-служба «Столото», много лет участвовал в лотерейных розыгрышах и, как правило, покупал билеты, в игровых полях которых были его любимые числа. Однако в этот раз мужчина попросил продавца выбрать для него три штуки наугад.

«Билеты я положил в бардачок своего автомобиля, где они прокатались целый месяц, пока не вспомнил о них. Итоги розыгрыша я проверил по числовой таблице из архива тиражей на сайте лотереи. Когда увидел выигрыш два миллиона на автомобиль, застыл. Жена спросила, чего я притих. Я ответил, что, кажется, выиграл по-крупному. Она мне не поверила тогда», — вспоминает мужчина.

Победитель решил получить выигрыш деньгами. Часть из них он планирует потратить на здоровье, а остальные — на морской отдых с супругой и подарки для детей. Отмечается, что до выхода на пенсию он работал в МЧС пожарным.

Напомним, ранее лотерейный оператор «Национальная лотерея» ищет победителя в розыгрыше одного миллиона рублей. Примечательно, что это не первый случай, когда победитель по неизвестным причинам не забирает свой выигрыш. Так, с начала года остались без владельцев призы 63 участников лотереи — каждый из них выиграл 1 млн рублей.

#Общество#Деньги#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Лотерея#Выигрыш
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