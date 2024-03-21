Пенсионер из Башкирии рассказал, как стал миллионером

Житель Башкирии выиграл два миллиона рублей в лотерею. Мужчина. как сообщает пресс-служба «Столото», много лет участвовал в лотерейных розыгрышах и, как правило, покупал билеты, в игровых полях которых были его любимые числа. Однако в этот раз мужчина попросил продавца выбрать для него три штуки наугад.