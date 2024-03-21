Открытие Восточного выезда, подорожавшие помидоры и необычное явление в небе над Уфой

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Решение о строительстве «Восточного выезда» было принято еще в 1992 году, однако по разным причинам, завершить его удалось лишь в 2024 году. Сегодня, 21 марта, состоялось торжественное открытие масштабного проекта. О том, как это было — в материале Mkset.
В Уфе вечером 20 марта очевидцы заметили редкое явление — жители столицы стали свидетелями полета небесного тела. Между тем в Уфимском планетарии сообщили, что потоков метеоритов в этот период в космосе нет, однако уфимцы могли увидеть падение одиноких небесных тел.
Верховный суд приговорил 23-летнего жителя Миякинского района к 20 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. выследил и убил свою бывшую 16-летнюю девушку и её 20-летнего молодого человека. Молодые люди находились в автомобиле возле парка, когда злоумышленник стал множественные ножевые ранения по различным частям тела. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в автомобиле, а девушка — больнице. После этого молодой человек попытался скрыться с места преступления на своем авто, но спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 62-летний водитель встречного автомобиля.
В Уфе руководителя строительной фирмы и экс-замдиректора филиала нефтяной компании будут судить за коммерческий подкуп. По мнению следствия, глава строительного предприятия через знакомого пытался подкупить начальника отдела закупок крупной нефтяной фирмы. За 100 тысяч рублей обвиняемый предлагал ему помочь в победе определенного подрядчика в конкурсе на контракт по замене труб. Мужчина согласился, а сам сообщил обо всем в полицию.
На ремонт дорожного участка на проспекте Октября — от Южного до Северного проезда власти выделят до 44,6 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. В качестве заказчика выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы.
В Учалах школьника нашли мертвым после ссоры с матерью. По данным СМИ, трагедия случилась 19 марта. Подросток поругался с мамой из-за оценок. После произошедшего ребенок ушел из дома с охотничьим ружьем, вскоре бездыханное тело школьника неподалеку от дома нашел отец.
В Башкирии за неделю изменились цены на ряд товаров. Так, в период с 11 по 18 марта, в республике на 2,9% выросла стоимость томатов — килограмм обойдется в среднем в 241,5 ₽. Примечательно, что цены на них растут уже не первую неделю — так, по данным Башстата, ранее томаты подорожали на 3,35% (236,09 ₽ за кг). О том, как изменились за неделю цены на другие товары народного потребления, — Mkset рассказывал здесь.