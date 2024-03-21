Орудовавшего в Уфе «поволжского маньяка» приговорили к пожизненному

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Следствие установило, что мужчина входил в доверие к пожилым женщинам, проникал в их квартиры, а после — душил. Также он совершал кражи из жилищ своих жертв.
В зале суда присутствовали родственники одной из убитых женщины. Они просили для убийцы «наказание, заслуживающее его деяний», передает Inkazan .
Преступления совершались с 2011 по 2012 годы в Москве, Казани, Волжске, Ижевске, Иваново, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Чебоксарах и Кирове. Теперь за это ему придется первые 10 лет провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.
Сам Тагиров отрицал свою причастность. На него якобы оказывали психологическое давление, когда он сознавался в преступлениях на допросах. Задержали его в 2020 году.