Орудовавшего в Уфе «поволжского маньяка» приговорили к пожизненному

Преступления совершались с 2011 по 2012 годы в Москве, Казани, Волжске, Ижевске, Иваново, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Чебоксарах и Кирове. Теперь за это ему придется первые 10 лет провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.