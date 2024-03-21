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Published Сегодня, 14:19

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«Поволжскому маньяку» вынесли приговор

Орудовавшего в Уфе «поволжского маньяка» приговорили к пожизненному

21 марта 2024, 14:19
Фото: 1MI

«Поволжскому маньяку» вынесли приговор

Верховный суд Татарстана сегодня, 21 марта, озвучил приговор для Радика Тагирова, известного как «поволжский маньяк». Он получил пожизненный срок за убийство 31 пенсионерки. Жертвы были даже в Уфе.

Следствие установило, что мужчина входил в доверие к пожилым женщинам, проникал в их квартиры, а после — душил. Также он совершал кражи из жилищ своих жертв.

В зале суда присутствовали родственники одной из убитых женщины. Они просили для убийцы «наказание, заслуживающее его деяний», передает Inkazan .

Преступления совершались с 2011 по 2012 годы в Москве, Казани, Волжске, Ижевске, Иваново, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Чебоксарах и Кирове. Теперь за это ему придется первые 10 лет провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.

Сам Тагиров отрицал свою причастность. На него якобы оказывали психологическое давление, когда он сознавался в преступлениях на допросах. Задержали его в 2020 году.

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#Общество#Уфа#Убийство#Маньяк#Марина Шорина
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