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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Глава Башкирии раскрыл подробности о переговорах с вооруженным дезертиром

«Наломал дров»: глава Башкирии высказался об инциденте с вооруженным военным

21 марта 2024, 10:07
Фото: 1MI

Глава Башкирии раскрыл подробности о переговорах с вооруженным дезертиром

Радий Хабиров рассказал об одном из обсуждаемых моментов его работы на посту руководителя региона.

Радий Хабиров в интервью телеканалу БСТ рассказал об одном из самых громких инцидентов в Башкирии за минувшие годы. Так, летом 2023 года на Нагаевском шоссе вооруженный мужчина угрожал устроить взрыв. Его главным требованием были личные переговоры с главой республики.

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Как выяснилось позднее, мужчина с гранатой был дезертировавшим военнослужащим. По данным СМИ, помимо прочего, он требовал прекращении в отношении него уголовного дела за дезертирство.

— Там ситуация развивалась быстро. Он попросил, чтобы приехал глава. На этом можно быстро ставить точку. Я спросил, чей парень. Парень был одного из наших батальонов, которые я формировал. Понятное дело, я не знал этого человека, он наломал дров, угрожал взорвать сотрудников Следственного комитета. Я бы себя тогда не уважал, если бы не поехал туда. Парня мы уговорили, он отвинтил взрыватель. <…> Надо было спасти ему жизнь. Для меня он остался солдатом, — подчеркнул Хабиров.
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Позднее в сети появилось видео переговоров главы республики с военнослужащим.

— Слушай, мне твоя жизнь просто дорога, потому, что ты попал в беду. Я тебе помочь хочу, — сказал тогда Хабиров.

В ходе переговоров руководитель региона заявил, что готов помочь мужчине: найти ему адвоката, а также выступить в качестве поручителя в суде. К несчастью, несколько недель спустя стало известно, что мужчина покончил с собой.

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