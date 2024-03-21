«Наломал дров»: глава Башкирии высказался об инциденте с вооруженным военным

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Радий Хабиров в интервью телеканалу БСТ рассказал об одном из самых громких инцидентов в Башкирии за минувшие годы. Так, летом 2023 года на Нагаевском шоссе вооруженный мужчина угрожал устроить взрыв. Его главным требованием были личные переговоры с главой республики.
Как выяснилось позднее, мужчина с гранатой был дезертировавшим военнослужащим. По данным СМИ, помимо прочего, он требовал прекращении в отношении него уголовного дела за дезертирство.
— Там ситуация развивалась быстро. Он попросил, чтобы приехал глава. На этом можно быстро ставить точку. Я спросил, чей парень. Парень был одного из наших батальонов, которые я формировал. Понятное дело, я не знал этого человека, он наломал дров, угрожал взорвать сотрудников Следственного комитета. Я бы себя тогда не уважал, если бы не поехал туда. Парня мы уговорили, он отвинтил взрыватель. <…> Надо было спасти ему жизнь. Для меня он остался солдатом, — подчеркнул Хабиров.
Позднее в сети появилось видео переговоров главы республики с военнослужащим.
— Слушай, мне твоя жизнь просто дорога, потому, что ты попал в беду. Я тебе помочь хочу, — сказал тогда Хабиров.
В ходе переговоров руководитель региона заявил, что готов помочь мужчине: найти ему адвоката, а также выступить в качестве поручителя в суде. К несчастью, несколько недель спустя стало известно, что мужчина покончил с собой.