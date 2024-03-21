Лучшие сорта огурцов для посадки — урожай будете собирать ведрами

Крайне обидно вырастить огурцы, а потом обнаружить, что все плоды горькие. Чтобы такого не произошло, нужно заранее выбрать сорта, которые никогда не горчат для при неправильном уходе. Покупайте сорта Уран, Бабушкин секрет, Мечта дачника, Герасим, Гирлянда, Гармонист, Кадриль, Амелия, Муму, Наша Маша, Шанхайский длинный, Сладкий хруст.