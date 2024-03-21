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Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Лучшие сорта огурцов

Лучшие сорта огурцов для посадки — урожай будете собирать ведрами

21 марта 2024, 16:55
Фото: 1MI
Лучшие сорта огурцов
Выбирайте идеальные сорта огурцов для теплицы, открытого грунта, засолки и салатов.

Перед посадкой рассады нужно озаботиться покупкой семян. И не спешите брать первые попавшиеся пакетики в магазине. Например, огурцы нужно выбирать очень тщательно, с учетом того, что вы хотите получить от урожая.

Поэтому мы собрали для вас лучшие сорта огурцов на все случаи жизни. Эти семена вас точно не огорчат!

Сорта огурцов для открытого грунта

Огурцы для открытого грунтаОгурцы для открытого грунта
Огурцы для открытого грунта
Фото: 1MI

При высадке огурцов в открытый грунт можно выбирать сорта, которые опыляются насекомыми. Также хорошо подойдут партенокарпические огурцы, они отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Смело покупайте сорта Бинго F1, Герман F1, Дока F1, Егоза, Зозуля, Клавдия, Кураж, Маша, Муравей, Муромский, Темп, Феникс, Хруст, Победитель, Сюзанна.

Сорта огурцов для теплицы

А вот для теплиц подойдут только самоопыляемые сорта, так как насекомым доступа в закрытое помещение нет. Урожай будет крайне низким, или вообще на растениях вырастут одни пустоцветы. Поэтому выбирайте сорта Мурашка, Луховицкий, Апрельский, Зятек, Колибри, Амур, Мамлюк, Теща, Генеральский, Настоящий полковник, Изумрудные сережки, Китайский, Вьюга, Гуннар.

Ранние сорта огурцов

Любой огородник хочет как можно раньше получить огурцы с собственного огорода для салатов. Для этого и были выведены специальные ультраскороспелые сорта. К таким относятся Веер, Чудо-карапуз, Емеля, Анюта, Щедрик, Дмитрий Донской, Марта, Авоська, Вязьниковский, Авион, Мадрилене, Артист, Верные друзья, Пасалимо.

Сорта огурцов для засолки

Сорта огурцов для засолкиСорта огурцов для засолки
Сорта огурцов для засолки
Фото: 1MI

Опытные хозяйки знают, что для засолки и консервации подходят не все огурцы. Плоды должны быть небольшие, с плотной кожурой и пупырышками. Существуют сорта, которые специально выведены для этой цели. Это Бочковой засолочный, Веселые ребята, Дальневосточный, Нежинский, Погребок, Пучковый десант, Байконур, Лилипут, Хрустящая грядка.

Лучшие сорта огурцов без горечи

Крайне обидно вырастить огурцы, а потом обнаружить, что все плоды горькие. Чтобы такого не произошло, нужно заранее выбрать сорта, которые никогда не горчат для при неправильном уходе. Покупайте сорта Уран, Бабушкин секрет, Мечта дачника, Герасим, Гирлянда, Гармонист, Кадриль, Амелия, Муму, Наша Маша, Шанхайский длинный, Сладкий хруст.

Сорта огурцов для Башкирии

Садоводы республики Башкортостан опытным путем вычислили, какие сорта огурцов отлично растут на этой территории. Они дают хороший урожай и устойчивы к болезням и погодным условиям. Это сорта Зозуля, Пальчики оближешь, Артек, Шмель, Маринда, Первенец, Родничок, Дальневосточный, Атос, Журавленок, Веселая семейка, Клодин, Кон Амор, Марьина роща, Мэлс, Эколь.

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#Общество#Огород#Сад#Анастасия Луковникова
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