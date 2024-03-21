Из-за темпов строительства домов в Уфе займутся Южным обходом

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Для перераспределения транспортных потоков спроектировали проектирование Южный обход с мостом через реку Белая. В феврале получено положительное заключение Главгосэкспертизы.
Мавлиев считает, что приоритетно заняться первым этапом. В рамках него будет прокладываться продолжение дороги по улице Бородинской. Туда входит и строительство вантового моста протяженностью 630 метров до трассы «Уфа-Аэропорт».
Ранее уфимцам пришлось стоять в многокилометровых пробках на въезде в город. Причиной заторов мог стать автобус, который не смог с первой попытки преодолеть дорогу.