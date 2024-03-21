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Из-за темпов строительства домов в Уфе займутся Южным обходом

Из-за темпов строительства домов в Уфе займутся Южным обходом

21 марта 2024, 15:00
Фото: 1MI
Сегодня, 21 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о проектах, планируемых к реализации в городе. Он затронул тему темпов строительства домов в столице Башкирии. Об этом рассказали в администрации.

Для перераспределения транспортных потоков спроектировали проектирование Южный обход с мостом через реку Белая. В феврале получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

Мавлиев считает, что приоритетно заняться первым этапом. В рамках него будет прокладываться продолжение дороги по улице Бородинской. Туда входит и строительство вантового моста протяженностью 630 метров до трассы «Уфа-Аэропорт».

Ранее уфимцам пришлось стоять в многокилометровых пробках на въезде в город. Причиной заторов мог стать автобус, который не смог с первой попытки преодолеть дорогу.

В Уфе построят два новых моста
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#Общество#Уфа#Дороги#Строительство#Строительство жилья#Ратмир Мавлиев#Марина Шорина
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