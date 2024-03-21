Глава РЭО Буцаев рассказал о планах взаимодействия с университетом Косыгина

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
В частности, обсуждалось создание лаборатории для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и изучения переработки текстильных отходов на базе университета.
Денис Буцаев сообщил, что ключевым вопросом на повестке развития отрасли и формирования экономики замкнутого цикла является создание кадрового резерва. Он добавил, что с этой целью на базе университета Косыгина появится направление по подготовке специалистов в области устойчивого дизайна текстильных изделий, а также в области химической переработки текстиля. Глава РЭО отметил, что с ректором они обсудили вопрос разработки и локализации технологий химической переработки в РФ. По его словам, для этого потребуется проведение НИОКР. Об этом пишет newstracker.ru.
Как сообщил Валерий Белгородский, университет уже давно сотрудничает с ППК «РЭО» по направлению разработки технологий производства и переработки трудно перерабатываемых отходов, включая отходы смешанного текстиля. Он подчеркнул, что в этой сфере стране требуются более 30 тысяч специалистов, которых планирует подготовить университет.
Ранее сообщалось, что на базе вуза могут быть организованы НИОКР по разработке технологий химической утилизации текстильных отходов с последующим производством из получаемого вторичного сырья натурального, лиоцелльного и полиэфирного синтетического волокон.
В настоящее время около 90% натурального и синтетического волокна импортируются в Россию. Об этом заявил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.
«И мы видим будущий потенциал синергии отрасли легкой промышленности и отрасли обращения с отходами в части создания вторичной сырьевой базы», — отметил Петришин.
При посещении университета Денис Буцаев осмотрел технопарк, а также выставочные залы. Совместно с Валерием Белгородским он провел открытую лекцию «Ответственное потребление текстиля, обращение с отходами текстиля в России» для студентов и преподавателей.