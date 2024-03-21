mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:34

Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

Глава РЭО Буцаев рассказал о планах взаимодействия с университетом Косыгина

Глава РЭО Буцаев рассказал о планах взаимодействия с университетом Косыгина

21 марта 2024, 18:34
Фото: reo.ru
21 марта состоялась рабочая встреча генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева и ректора Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина Валерия Белгородского.

В частности, обсуждалось создание лаборатории для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и изучения переработки текстильных отходов на базе университета.

Денис Буцаев сообщил, что ключевым вопросом на повестке развития отрасли и формирования экономики замкнутого цикла является создание кадрового резерва. Он добавил, что с этой целью на базе университета Косыгина появится направление по подготовке специалистов в области устойчивого дизайна текстильных изделий, а также в области химической переработки текстиля. Глава РЭО отметил, что с ректором они обсудили вопрос разработки и локализации технологий химической переработки в РФ. По его словам, для этого потребуется проведение НИОКР. Об этом пишет newstracker.ru.

Как сообщил Валерий Белгородский, университет уже давно сотрудничает с ППК «РЭО» по направлению разработки технологий производства и переработки трудно перерабатываемых отходов, включая отходы смешанного текстиля. Он подчеркнул, что в этой сфере стране требуются более 30 тысяч специалистов, которых планирует подготовить университет.

Ранее сообщалось, что на базе вуза могут быть организованы НИОКР по разработке технологий химической утилизации текстильных отходов с последующим производством из получаемого вторичного сырья натурального, лиоцелльного и полиэфирного синтетического волокон.

В настоящее время около 90% натурального и синтетического волокна импортируются в Россию. Об этом заявил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

«И мы видим будущий потенциал синергии отрасли легкой промышленности и отрасли обращения с отходами в части создания вторичной сырьевой базы», — отметил Петришин.

При посещении университета Денис Буцаев осмотрел технопарк, а также выставочные залы. Совместно с Валерием Белгородским он провел открытую лекцию «Ответственное потребление текстиля, обращение с отходами текстиля в России» для студентов и преподавателей.

#Общество
Подпишитесь
Число оставшихся без света домов в Уфе выросло до 40
Сегодня, 16:43
«Раньше ляжем спать»: как Уфа переживает отключение электричества
Сегодня, 17:19
В Уфе к осени откроют центр фиджитал-спорта
Сегодня, 15:58
Уникальный дворец борьбы в Уфе откроют к концу года
Сегодня, 15:20
Совкомбанк начал выпускать Карту жителя «Алга, Башкортостан»
Вчера, 09:38
Башкирский характер: самые яркие достижения Радия Хабирова на посту главы республики
Вчера, 04:32
"