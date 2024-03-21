Глава РЭО Буцаев рассказал о планах взаимодействия с университетом Косыгина

Денис Буцаев сообщил, что ключевым вопросом на повестке развития отрасли и формирования экономики замкнутого цикла является создание кадрового резерва. Он добавил, что с этой целью на базе университета Косыгина появится направление по подготовке специалистов в области устойчивого дизайна текстильных изделий, а также в области химической переработки текстиля. Глава РЭО отметил, что с ректором они обсудили вопрос разработки и локализации технологий химической переработки в РФ. По его словам, для этого потребуется проведение НИОКР. Об этом пишет newstracker.ru.