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Кадыров назвал главу Башкирии «братом»

Глава Чечни поздравил Хабирова с днем рождения

21 марта 2024, 03:44
Фото: mkset.ru

Кадыров назвал главу Башкирии «братом»

Руководитель Чеченской Республики поздравил Хабирова с юбилеем.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 марта в своих соцсетях поздравил с 60-летним юбилеем Радия Хабирова. В своем посте Кадыров обратился к главе Башкирии как к «дорогому брату».

Глава ЧР отметил, что считает Хаибирова «одним из самых ярких руководителей регионов», которого отличает «исключительная порядочность и патриотизм». Башкирию же Кадыров назвал «одним из самых цветущих и развитых регионов России». Кроме того, глава Чечни напомнил об увековечивании памяти Хансултана Дачиева на памятнике генерала Шаймуратова в Уфе.

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«Очень рад, что Чеченскую Республику и Башкирию связывают крепкие братские, дружеские и экономические отношения. Наши регионы демонстрируют высокие показатели в различных сферах взаимовыгодного сотрудничества. Мы дорожим таким взаимодействием. Я искренне желаю Радию Фаритовичу крепкого здоровья, благополучия, а также успехов в труде на благо народов Башкирии и нашего великого Отечества — России!», — написал Кадыров.
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#Уфа#Руслан Бикчурин
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