Глава Чечни поздравил Хабирова с днем рождения

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:46
Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 марта в своих соцсетях поздравил с 60-летним юбилеем Радия Хабирова. В своем посте Кадыров обратился к главе Башкирии как к «дорогому брату».
Глава ЧР отметил, что считает Хаибирова «одним из самых ярких руководителей регионов», которого отличает «исключительная порядочность и патриотизм». Башкирию же Кадыров назвал «одним из самых цветущих и развитых регионов России». Кроме того, глава Чечни напомнил об увековечивании памяти Хансултана Дачиева на памятнике генерала Шаймуратова в Уфе.
«Очень рад, что Чеченскую Республику и Башкирию связывают крепкие братские, дружеские и экономические отношения. Наши регионы демонстрируют высокие показатели в различных сферах взаимовыгодного сотрудничества. Мы дорожим таким взаимодействием. Я искренне желаю Радию Фаритовичу крепкого здоровья, благополучия, а также успехов в труде на благо народов Башкирии и нашего великого Отечества — России!», — написал Кадыров.