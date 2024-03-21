Глава Чечни поздравил Хабирова с днем рождения

Глава ЧР отметил, что считает Хаибирова «одним из самых ярких руководителей регионов», которого отличает «исключительная порядочность и патриотизм». Башкирию же Кадыров назвал «одним из самых цветущих и развитых регионов России». Кроме того, глава Чечни напомнил об увековечивании памяти Хансултана Дачиева на памятнике генерала Шаймуратова в Уфе.