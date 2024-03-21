Эскроу-счета с подвохом: что нужно иметь в виду, имея дело с «надежным» застройщиком

Эксперты отмечают, что компания «Севен санс недвижимость МСК» продавала квартиры в Москве за 150 тыс. руб. за квадратный метр (средняя цена 200-250 тыс. руб.), при этом вместо полноценных платежей на эскроу-счет, застройщик предлагал людям 45 тыс. руб. перечислять на эскроу, остальные 100 тыс. руб. — на его расчетный счет. Ситуация осложняется тем, что при таких незначительных поступлениях на эскроу-счета банк просто не захочет достраивать эти дома — покупателям просто вернут 45 тыс. руб. за квадратный метр.