Эскроу-счета с подвохом: что нужно иметь в виду, имея дело с «надежным» застройщиком

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В России впервые обанкротился застройщик, который имел эскроу-счета. Значит, теперь дольщики смогут вернуть все вложенные деньги? Хороший вопрос.
Эксперты отмечают, что компания «Севен санс недвижимость МСК» продавала квартиры в Москве за 150 тыс. руб. за квадратный метр (средняя цена 200-250 тыс. руб.), при этом вместо полноценных платежей на эскроу-счет, застройщик предлагал людям 45 тыс. руб. перечислять на эскроу, остальные 100 тыс. руб. — на его расчетный счет. Ситуация осложняется тем, что при таких незначительных поступлениях на эскроу-счета банк просто не захочет достраивать эти дома — покупателям просто вернут 45 тыс. руб. за квадратный метр.
Почему люди доверяли свои деньги такой компании? Еще один хороший вопрос. Поэтому когда вы вкладываетесь в строящийся дом, то нужно учитывать надежность девелопера, качественный проект и хорошую локаци.
Вместе с тем в Мосгосстройнадзоре подчеркнули, что банкротство этой компании не отразится на дольщиках, поскольку эта компания не была участником долевого строительства.
Подробнее — в материале Newia.