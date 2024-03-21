mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Эскроу-счета с подвохом: что нужно иметь в виду, имея дело с застройщиком

Эскроу-счета с подвохом: что нужно иметь в виду, имея дело с «надежным» застройщиком

21 марта 2024, 12:46
Фото: 1MI

Эскроу-счета с подвохом: что нужно иметь в виду, имея дело с застройщиком

К чему может привести работа с недвижимостью, если обходить эскроу-счета?

В России впервые обанкротился застройщик, который имел эскроу-счета. Значит, теперь дольщики смогут вернуть все вложенные деньги? Хороший вопрос.

Эксперты отмечают, что компания «Севен санс недвижимость МСК» продавала квартиры в Москве за 150 тыс. руб. за квадратный метр (средняя цена 200-250 тыс. руб.), при этом вместо полноценных платежей на эскроу-счет, застройщик предлагал людям 45 тыс. руб. перечислять на эскроу, остальные 100 тыс. руб. — на его расчетный счет. Ситуация осложняется тем, что при таких незначительных поступлениях на эскроу-счета банк просто не захочет достраивать эти дома — покупателям просто вернут 45 тыс. руб. за квадратный метр.

Почему люди доверяли свои деньги такой компании? Еще один хороший вопрос. Поэтому когда вы вкладываетесь в строящийся дом, то нужно учитывать надежность девелопера, качественный проект и хорошую локаци.

Вместе с тем в Мосгосстройнадзоре подчеркнули, что банкротство этой компании не отразится на дольщиках, поскольку эта компания не была участником долевого строительства.

Подробнее — в материале Newia.

#Общество#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
Как прошло открытие Восточного выезда в Уфе
Сегодня, 08:17
Пенсионер из Башкирии рассказал, как стал миллионером
Сегодня, 11:12
Сержант контрактной службы Андрей Попов из Кумертау погиб в ходе СВО
Сегодня, 10:47
«Наломал дров»: глава Башкирии высказался об инциденте с вооруженным военным
Сегодня, 10:07
Совкомбанк начал выпускать Карту жителя «Алга, Башкортостан»
Вчера, 09:38
Башкирский характер: самые яркие достижения Радия Хабирова на посту главы республики
Вчера, 04:32
"