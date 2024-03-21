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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

На берегу озера в Башкирии появится база отдыха за 20,5 млн рублей

Десятки миллионов вложат в базу отдыха у озера Талкас в Башкирии

21 марта 2024, 14:42
Фото: 1MI

На берегу озера в Башкирии появится база отдыха за 20,5 млн рублей

Власти Башкортостана решили включить проект строительства семейной базы отдыха «Юмарт» в перечень приоритетных инвестпроектов региона. «Сириус» построит туристический комплекс в Баймакском районе на берегу озера Талкас.
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Отдых

По информации корпорации развития региона, вложат в работы 20,5 млн рублей. Это пойдет лишь на первый этап. Инвестору помогли с консультациями, сбором пакета документов и анализом земельных участков.

На первом этапе появятся модульные гостевые апартаменты на 40 человек и площадка для кемпинга на 30 мест. На территории базы развернут веревочный парк и детскую площадку.

Накануне стало известно, что в Белорецком районе Башкирии без торгов выделили земли у горы Иремель. Там расположится кемпинг «Идель Баши» за 48,4 млн рублей.

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#Общество#Башкортостан#Отдых#Туристы#Озеро#Баймакский район#Марина Шорина
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