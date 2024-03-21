Десятки миллионов вложат в базу отдыха у озера Талкас в Башкирии

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
По информации корпорации развития региона, вложат в работы 20,5 млн рублей. Это пойдет лишь на первый этап. Инвестору помогли с консультациями, сбором пакета документов и анализом земельных участков.
На первом этапе появятся модульные гостевые апартаменты на 40 человек и площадка для кемпинга на 30 мест. На территории базы развернут веревочный парк и детскую площадку.
Накануне стало известно, что в Белорецком районе Башкирии без торгов выделили земли у горы Иремель. Там расположится кемпинг «Идель Баши» за 48,4 млн рублей.