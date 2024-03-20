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Журналист RT Вайцеховская: Уткин умел очень весело говорить о футболе

Журналист RT Вайцеховская: Уткин умел очень весело говорить о футболе

20 марта 2024, 08:49
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
По словам Войцеховской, Василий Уткин был ярким человеком и не боялся быть самим собой. Он совершал ошибки и признавал их.

Войцеховская отметила, что Уткин любил навешивать ярлыки и рубить с плеча. Также он мог совершенно неожиданно сменить тему даже острого разговора на совершенно нейтральную, пишет RT.

Также она рассказала, что Уткин любил готовить и она сама написала для него пару рецептов, в том числе ленинградского рассольника.

Войцеховская заявила, что, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, Василий Уткин «жил ярко».

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