Журналист RT Вайцеховская: Уткин умел очень весело говорить о футболе

По словам Войцеховской, Василий Уткин был ярким человеком и не боялся быть самим собой. Он совершал ошибки и признавал их.

Войцеховская отметила, что Уткин любил навешивать ярлыки и рубить с плеча. Также он мог совершенно неожиданно сменить тему даже острого разговора на совершенно нейтральную, пишет RT. Также она рассказала, что Уткин любил готовить и она сама написала для него пару рецептов, в том числе ленинградского рассольника. Войцеховская заявила, что, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, Василий Уткин «жил ярко».