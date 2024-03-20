Журналист RT Вайцеховская: Уткин умел очень весело говорить о футболе

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Войцеховская отметила, что Уткин любил навешивать ярлыки и рубить с плеча. Также он мог совершенно неожиданно сменить тему даже острого разговора на совершенно нейтральную, пишет RT.
Также она рассказала, что Уткин любил готовить и она сама написала для него пару рецептов, в том числе ленинградского рассольника.
Войцеховская заявила, что, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, Василий Уткин «жил ярко».