Жительница Башкирии умерла после обращения к врачам в Египте

Семья искупалась в море, пообедала в отеле, после чего у женщины резко подскочила температура до 40 градусов. Мать девушки сразу же попросила сотрудников отеля вызвать скорую помощь, но те якобы отказались это делать. Вместо скорой, которая отвезла бы больную в медучреждение, им посоветовали обратиться в клинику на территории мест размещения.