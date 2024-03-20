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Жительница Башкирии умерла после обращения к врачам в Египте

Жительница Башкирии умерла после обращения к врачам в Египте

20 марта 2024, 14:15
Фото: 1MI
Жительница Салавата улетела на девять дней на отдых в Египет с дочерью и мамой. Однако после курорта семье пришлось возвращать тело женщины домой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла с 36-летней жительницей башкирского города в начале марта. Семья жила в пятизвездочном отеле Pyramisa в Шарм-эш-Шейхе. Отпуск они провели хорошо, но весь ужас пришелся на последний день перед вылетом домой.

Семья искупалась в море, пообедала в отеле, после чего у женщины резко подскочила температура до 40 градусов. Мать девушки сразу же попросила сотрудников отеля вызвать скорую помощь, но те якобы отказались это делать. Вместо скорой, которая отвезла бы больную в медучреждение, им посоветовали обратиться в клинику на территории мест размещения.

Девушка к тому моменту уже не могла ходить без посторонней помощи, ей помогли добраться до медкабинета. Далее ей сделали неизвестный укол и дали жаропонижающую таблетку. По возвращении в отель у женщины упала температура до 33 градусов, на теле появились темные пятна и стали отниматься ноги.

Скорую снова не вызвали, пригласив того же врача. Он заявил, что пятна проявились от загара, а остальное пройдет. Госпитализировали женщину лишь к ночи — без сознания ее отправили в реанимацию. К утру пациентка скончалась якобы из-за остановки сердца.

Сейчас тело женщины, через Москву и Уфу, доставляют в Салават. Российским судмедэкспертам предстоит выяснить причину смерти. У нее остались шестилетняя дочь, взрослые родители и муж.

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#Общество#Башкортостан#Салават#Смерть#Египет#Марина Шорина
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