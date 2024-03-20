Земли у горы Иремель в Башкирии отдали без торгов

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Земли площадью 10 тысяч квадратных метров отошли «Эколаб-Урал». Компания получила территорию для «гостиничного бизнеса» по улице Зеленая в селе Николаевка.
Минземимуществу РБ нужно заключить с инвестором договор аренды. Кадастровая стоимость участка составила 2,6 млн рублей.
На этом месте разместится всесезонный туристический комплекс «Идель Баши». Инвестировать в него хотят 48,4 млн рублей, но пока удалось получить лишь 4,7 млн для покупки гостевых домов и оборудования.