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Земли у горы Иремель в Башкирии отдали без торгов

Земли у горы Иремель в Башкирии отдали без торгов

20 марта 2024, 17:12
Фото: 1MI
В Белорецком районе Башкирии без торгов выделили земли у горы Иремель. Такое решение приняли для открытия кемпингов «Идель Баши». Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Земли площадью 10 тысяч квадратных метров отошли «Эколаб-Урал». Компания получила территорию для «гостиничного бизнеса» по улице Зеленая в селе Николаевка.

Минземимуществу РБ нужно заключить с инвестором договор аренды. Кадастровая стоимость участка составила 2,6 млн рублей.

На этом месте разместится всесезонный туристический комплекс «Идель Баши». Инвестировать в него хотят 48,4 млн рублей, но пока удалось получить лишь 4,7 млн для покупки гостевых домов и оборудования.

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#Общество#Башкортостан#Гостиница#Радий Хабиров#Земля#Белорецкий район#Марина Шорина
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