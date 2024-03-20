В Уфе запустили голосование за проекты благоустройства

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В Уфе 15 марта запустили голосование за объекты благоустройства, сообщает мэрия региона. В этом году предложено 18 территорий:
Парк им. В. И. Ленина
Сквер «Гастелло»
Сквер перед Уфимской детской филармонией
Сквер по ул. 50 лет СССР
Парк в пос. Нагаево
Сквер «Цветок Курая»
Разворотное кольцо по ул. Космонавтов
Парковая зона «Баланово — Ново-Александровка»
Аллеи «В гостях у сказки»
«Симфоническая аллея»
Площадь Двух Фонтанов
ул. Театральная
Сквер Дзержинского
Лесопарк имени лесоводов Башкирии
Дендропарк им. лесовода Георгия Рутто
Сквер «Знамя»
Сквер «Аленький цветочек»
Сквер «112-й Башкирской кавалерийской дивизии»
Принять участие в голосовании можно по ссылке. Проект, набравший наибольшее число голосов, будет благоустроен в 2025 году.