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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Уфимцы могут выбрать территории для благоустройства

В Уфе запустили голосование за проекты благоустройства

20 марта 2024, 04:25
Фото: mkset.ru

Уфимцы могут выбрать территории для благоустройства

Мэрия города запустила голосование.

В Уфе 15 марта запустили голосование за объекты благоустройства, сообщает мэрия региона. В этом году предложено 18 территорий:

  • Парк им. В. И. Ленина

  • Сквер «Гастелло»

  • Сквер перед Уфимской детской филармонией

  • Сквер по ул. 50 лет СССР

  • Парк в пос. Нагаево

  • Сквер «Цветок Курая»

  • Разворотное кольцо по ул. Космонавтов

  • Парковая зона «Баланово — Ново-Александровка»

  • Аллеи «В гостях у сказки»

  • «Симфоническая аллея»

  • Площадь Двух Фонтанов

  • ул. Театральная

  • Сквер Дзержинского

  • Лесопарк имени лесоводов Башкирии

  • Дендропарк им. лесовода Георгия Рутто

  • Сквер «Знамя»

  • Сквер «Аленький цветочек»

  • Сквер «112-й Башкирской кавалерийской дивизии»

Известно, как изменится Уфимский цирк после реконструкции
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Принять участие в голосовании можно по ссылке. Проект, набравший наибольшее число голосов, будет благоустроен в 2025 году.

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#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Башкортостан
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