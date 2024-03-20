В Уфе накрыли подпольный цех алкоголя

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
В Уфе мужчину осудят за незаконный оборот алкогольной продукции, сообщили в прокуратуре Башкирии.
Как утверждает следствие, в минувшем году горожанин закупил у неустановленного поставщика крупную парту спирта. Позже алкоголь мужчина перевез в свой гараж, где занимался торговлей спиртосодержащей продукции.
Всего у уфимца изъяли более 1,5 тыс. литров алкоголя на сумму свыше 800 тыс. рублей. Свою вину мужчина признал, его дело отправили в суд.