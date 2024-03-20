В Уфе «Башавтотранс» изменил схему движения автобусов из-за весеннего потепления

Напомним, ранее в Уфе из-за нерасчищенной от снега дороги автобусные маршруты №57 и №57а вынуждены были изменить схему движения. Из-за неблагоприятных дорожных условий автобусы перестали доезжать до остановки «Больница №21». В «Башавтотрансе» пояснили, что из-за неубранного снега произошло «заужение проезжей части» в направлении улиц Лесной проезд и Молодежный бульвар.