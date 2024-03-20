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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В Башкирии из-за дорожных условий изменилась схема движения автобусного маршрута

В Уфе «Башавтотранс» изменил схему движения автобусов из-за весеннего потепления

20 марта 2024, 10:42
Фото: 1MI

В Башкирии из-за дорожных условий изменилась схема движения автобусного маршрута

Об изменениях перевозчик информировал в своих соцсетях.

В связи с дорожными условиями на маршруте №130 «Южный АВ — Русский Юрмаш» отменен заезд в деревню Елкибаево, в прямом и обратном направлении, сообщает ГУП «Башавтотранс».

Видео: ГУП «Башавтотранс»

На фоне пришедшего в республику потепления состояние дорожного покрытия в деревне ухудшилось. Так, на видео, опубликованном перевозчиком, видно, что движение по дороге затруднено из-за большого количества ям, выбоин и прочих дефектов дорожного полотна.

Напомним, ранее в Уфе из-за нерасчищенной от снега дороги автобусные маршруты №57 и №57а вынуждены были изменить схему движения. Из-за неблагоприятных дорожных условий автобусы перестали доезжать до остановки «Больница №21». В «Башавтотрансе» пояснили, что из-за неубранного снега произошло «заужение проезжей части» в направлении улиц Лесной проезд и Молодежный бульвар.

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