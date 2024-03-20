В центре Уфы весь рабочий день будет закрыта парковка

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Ограничение будет действовать завтра, 21 марта, с 7 до 16 часов. Распространяется решение на адрес: улица Заки Валиди, 34.
Закрыть парковку хотят из-за проведения республиканского фестиваля-конкурса школьных театров «Школьная авансцена». Водителей просили учитывать это ограничение при планировании поездок. Придется поискать другие места для парковки.
Ранее стало известно, что в северной части города закроют одну полосу для движения. Это коснется улицы Интернациональной.