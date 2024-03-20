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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

В центре Уфы весь рабочий день будет закрыта парковка

В центре Уфы весь рабочий день будет закрыта парковка

20 марта 2024, 16:12
Фото: mkset.ru
В центре Уфы на время закроют парковку у государственного драматического театра. Подробности раскрыли в администрации города.

Ограничение будет действовать завтра, 21 марта, с 7 до 16 часов. Распространяется решение на адрес: улица Заки Валиди, 34.

Закрыть парковку хотят из-за проведения республиканского фестиваля-конкурса школьных театров «Школьная авансцена». Водителей просили учитывать это ограничение при планировании поездок. Придется поискать другие места для парковки.

Ранее стало известно, что в северной части города закроют одну полосу для движения. Это коснется улицы Интернациональной.

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#Уфа#Ограничение движения#Парковка#Школьники#Марина Шорина#Драмтеатр
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