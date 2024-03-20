В Башкирии примут закон о карманных средствах для сирот

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
В Башкирии предложили выдавать несовершеннолетним сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, карманные деньги. Речь, как пояснили в Курултае республики, идет о совсем небольших суммах — от 700 до 1000 рублей. По мнению депутатов, эта выплата будет иметь скорее «воспитательную функцию».
«Мы готовим детей к взрослой самостоятельной жизни. Умение обращаться с деньгами, планировать расходы, экономить — важный навык. Ребенок, который воспитывается в семье, как правило, получает такой опыт довольно рано. Детям, которые остались без родителей, тоже нужно этому учиться», — считает спикер Константин Толкачев.
Бюджету инициатива обойдется в 4,6 млн рублей в год. Деньги на выплаты будут брать из бюджета региона.