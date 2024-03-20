mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

В Башкирии детям-сиротам будут выдавать карманные деньги из бюджета

В Башкирии примут закон о карманных средствах для сирот

20 марта 2024, 05:58
Фото: PxHere

В Башкирии детям-сиротам будут выдавать карманные деньги из бюджета

Законопроект собираются принять депутаты парламента региона.

В Башкирии предложили выдавать несовершеннолетним сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, карманные деньги. Речь, как пояснили в Курултае республики, идет о совсем небольших суммах — от 700 до 1000 рублей. По мнению депутатов, эта выплата будет иметь скорее «воспитательную функцию».

В Башкирии участники СВО смогут не платить транспортный налог
Узнать подробнее

«Мы готовим детей к взрослой самостоятельной жизни. Умение обращаться с деньгами, планировать расходы, экономить — важный навык. Ребенок, который воспитывается в семье, как правило, получает такой опыт довольно рано. Детям, которые остались без родителей, тоже нужно этому учиться», — считает спикер Константин Толкачев.

Бюджету инициатива обойдется в 4,6 млн рублей в год. Деньги на выплаты будут брать из бюджета региона.

Читайте также:
В Уфе судью, обязавшего выплатить 31 млн Фатхулле Исхакову, лишили полномочийВ Башкирии QIWI Банк выплатил вкладчикам 22 млн в первые два дняВ Модульбанке рассказали об уменьшении ставки на массовые выплаты на карты физлиц
#Экономика#Уфа#Льготы
Подпишитесь
Медленная смерть измученных зверей: что думают уфимцы о контактных зоопарках
Сегодня, 05:17
Астрономическая весна пришла в Башкирию
Сегодня, 04:26
В Уфе накрыли подпольный цех алкоголя
Сегодня, 04:59
Таксисту-иностранцу грозит 5 лет тюрьмы за нападение на уфимца с перцовкой
Вчера, 15:21
В Уфе запустили голосование за проекты благоустройства
Сегодня, 04:25
Башкирский характер: самые яркие достижения Радия Хабирова на посту главы республики
Сегодня, 04:32
"