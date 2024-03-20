В Башкирии примут закон о карманных средствах для сирот

«Мы готовим детей к взрослой самостоятельной жизни. Умение обращаться с деньгами, планировать расходы, экономить — важный навык. Ребенок, который воспитывается в семье, как правило, получает такой опыт довольно рано. Детям, которые остались без родителей, тоже нужно этому учиться», — считает спикер Константин Толкачев.