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Updated Сегодня, 10:16

Житель Башкирии в ходе ссоры сломал ребро своему 10-летнему сыну

В Башкирии отец с пистолетом накинулся на 10-летнего сына

20 марта 2024, 10:10
Фото: 1MI

Житель Башкирии в ходе ссоры сломал ребро своему 10-летнему сыну

Мальчик попал в больницу с переломом ребра.

В селе Иглино мужчина ударил своего сына пистолетом для мойки машины. После этого мальчик в течение мясца находился в больнице под присмотром медиков, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Мальчик играл во дворе, когда его отец вышел из дома, чтобы помыть машину. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина с криками накинулся на ребенка и пистолетом нанес ему удар по грудной клетке. У ребенка диагностировали перелом ребра.

По информации тг-канала, мужчина получил полтора года условно.

Напомним, ранее в селе Приютово 22-летняя девушка поссорилась с сожителем и решила выместить гнев на собственного ребенка. Она успела нанести несколько ударов ножом, прежде чем осознать произошедшее и вызвать скорую помощь. Полуторагодовалого ребенка посредством санавиации доставили в РДКБ для проведения операции.

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#Происшествия#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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