В Башкирии отец с пистолетом накинулся на 10-летнего сына

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В селе Иглино мужчина ударил своего сына пистолетом для мойки машины. После этого мальчик в течение мясца находился в больнице под присмотром медиков, сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Мальчик играл во дворе, когда его отец вышел из дома, чтобы помыть машину. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина с криками накинулся на ребенка и пистолетом нанес ему удар по грудной клетке. У ребенка диагностировали перелом ребра.
По информации тг-канала, мужчина получил полтора года условно.
Напомним, ранее в селе Приютово 22-летняя девушка поссорилась с сожителем и решила выместить гнев на собственного ребенка. Она успела нанести несколько ударов ножом, прежде чем осознать произошедшее и вызвать скорую помощь. Полуторагодовалого ребенка посредством санавиации доставили в РДКБ для проведения операции.