В Башкирии отец с пистолетом накинулся на 10-летнего сына

Мальчик играл во дворе, когда его отец вышел из дома, чтобы помыть машину. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина с криками накинулся на ребенка и пистолетом нанес ему удар по грудной клетке. У ребенка диагностировали перелом ребра.