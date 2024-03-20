В Башкирии осталась одна действующая ледовая переправа

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
С сегодняшнего дня в Башкирии закрывается ледовая переправа в Бирском районе. Как пояснили в пресс-службе МЧС по РБ, закрытие переправы связано с наступлением устойчивых положительных температур в дневное время и уменьшением толщины льда.
Автомобилистам настоятельно рекомендуется заранее продумать маршрут движения в заданном направлении, не допускать выезда на лед вопреки устанавливаемым знакам.
Напомним, ранее на этой неделе закрыли ледовую переправу на реке Уфа в Караидельском районе республики. Таким образом, на сегодняшний день действующей в Башкирии остается одна ледовая переправа — в селе Староянзигитово Краснокамского района на реке Белая.