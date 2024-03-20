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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:13

В Башкирии с 20 марта закрывается ледовая переправа в Бирском районе

В Башкирии осталась одна действующая ледовая переправа

20 марта 2024, 09:10
Фото: 1MI

В Башкирии с 20 марта закрывается ледовая переправа в Бирском районе

Об изменениях информирует пресс-служба МЧС по РБ.

С сегодняшнего дня в Башкирии закрывается ледовая переправа в Бирском районе. Как пояснили в пресс-службе МЧС по РБ, закрытие переправы связано с наступлением устойчивых положительных температур в дневное время и уменьшением толщины льда.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется заранее продумать маршрут движения в заданном направлении, не допускать выезда на лед вопреки устанавливаемым знакам.

Напомним, ранее на этой неделе закрыли ледовую переправу на реке Уфа в Караидельском районе республики. Таким образом, на сегодняшний день действующей в Башкирии остается одна ледовая переправа — в селе Староянзигитово Краснокамского района на реке Белая.

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#Общество#Ледовая переправа#Новости Башкирии#Азамат Нухов#МЧС Башкирии
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