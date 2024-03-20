Стало известно сколько стоит банкротство в Башкирии

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
«Если бы знал, никогда бы не обратился. Такие суммы для обычного жителя неподъёмные. Ведь понятно, что за процедурой обращаются те, у кого не всё в порядке с деньгами», — признается уфимец Ильдар Муртазин.
По данным республиканского Росреестра, рекламируют такие услуг сегодня особенно навязчиво и часто. По словам представителей ведомства, средняя стоимость услуги банкротства в юридических компаниях — от 100 до 150 тысяч рублей. Это далеко не маленькие суммы.
Дело в том, что потребители таких услуг в основном простые граждане, а также люди, относящиеся к социально незащищенным слоям населения: это, как правило, семьи, где много детей, пенсионеры, матери, воспитывающие ребенка в одиночку.
Как особенно подмечают в региональном Росреестре, большинство клиентов, заказывающих процедуру банкротства, совсем мало знают о том, что это такое. И надеются на юристов, которые с уверенностью и оптимизмом убеждают людей, что это единственный и самый практичный способ справиться с финансовым застоем и вылезти из долгов.