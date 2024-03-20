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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Башкирии процедура банкротства одна из самых дорогостоящих

Стало известно сколько стоит банкротство в Башкирии

20 марта 2024, 06:25
Фото: 1MI

В Башкирии процедура банкротства одна из самых дорогостоящих

Юридические компании держат ценники выше 100 тысяч рублей

«Если бы знал, никогда бы не обратился. Такие суммы для обычного жителя неподъёмные. Ведь понятно, что за процедурой обращаются те, у кого не всё в порядке с деньгами», — признается уфимец Ильдар Муртазин.

По данным республиканского Росреестра, рекламируют такие услуг сегодня особенно навязчиво и часто. По словам представителей ведомства, средняя стоимость услуги банкротства в юридических компаниях — от 100 до 150 тысяч рублей. Это далеко не маленькие суммы.

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Дело в том, что потребители таких услуг в основном простые граждане, а также люди, относящиеся к социально незащищенным слоям населения: это, как правило, семьи, где много детей, пенсионеры, матери, воспитывающие ребенка в одиночку.

Как особенно подмечают в региональном Росреестре, большинство клиентов, заказывающих процедуру банкротства, совсем мало знают о том, что это такое. И надеются на юристов, которые с уверенностью и оптимизмом убеждают людей, что это единственный и самый практичный способ справиться с финансовым застоем и вылезти из долгов.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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