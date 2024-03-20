Спецзаказ троллейбусов для Новосибирска сделал Уфу богаче

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В этом году в Новосибирск отправятся 49 троллейбусов. Это современный общественный транспорт с увеличенным автономным ходом. В свою очередь АО «Уфимский троллейбусно-трамвайный завод» сумел заработать на этом заказе достойные деньги, сообщил РБК Уфа. Выручка предприятия за 2023 год выросла с 382 млн до 5 млрд.
Как рассказал гендиректор уфимского завода Денис Рассадников, это очень большой контракт для предприятия, который рассчитан на 2023–2024 годы.
В рамках соглашения Уфа произведет для новосибирцев более 250 троллейбусов, в Чебоксары отправят более 110 единиц городского транспорта и в Пензу уедут 94 троллейбуса.