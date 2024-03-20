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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Завод в Уфе выполнил дорогой заказ троллейбусов для Новосибирска

Спецзаказ троллейбусов для Новосибирска сделал Уфу богаче

20 марта 2024, 10:49
Фото: 1MI

Завод в Уфе выполнил дорогой заказ троллейбусов для Новосибирска

Башкирские троллейбусы будут курсировать по Новосибирску.

В этом году в Новосибирск отправятся 49 троллейбусов. Это современный общественный транспорт с увеличенным автономным ходом. В свою очередь АО «Уфимский троллейбусно-трамвайный завод» сумел заработать на этом заказе достойные деньги, сообщил РБК Уфа. Выручка предприятия за 2023 год выросла с 382 млн до 5 млрд.

Как рассказал гендиректор уфимского завода Денис Рассадников, это очень большой контракт для предприятия, который рассчитан на 2023–2024 годы.

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В рамках соглашения Уфа произведет для новосибирцев более 250 троллейбусов, в Чебоксары отправят более 110 единиц городского транспорта и в Пензу уедут 94 троллейбуса.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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