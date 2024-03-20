Спецзаказ троллейбусов для Новосибирска сделал Уфу богаче

В этом году в Новосибирск отправятся 49 троллейбусов. Это современный общественный транспорт с увеличенным автономным ходом. В свою очередь АО «Уфимский троллейбусно-трамвайный завод» сумел заработать на этом заказе достойные деньги, сообщил РБК Уфа. Выручка предприятия за 2023 год выросла с 382 млн до 5 млрд.