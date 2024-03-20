mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Спасатели приехали к дому в Уфе из-за повисшего на цепочке мужчины

Спасатели приехали к дому в Уфе из-за повисшего на цепочке мужчины

20 марта 2024, 15:46
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Экстренные службы сегодня, 20 марта, выехали к дому по улице Мусы Джалиля в Уфе. Поводом стало то, что мужчина на цепочке пытался спуститься вниз. Подробности раскрыли в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Мужчина 1989 года рождения хотел спуститься с восьмого этажа по двухметровой цепочке. Однако он застрял этажом ниже. Неизвестно, для чего это герою истории нужно было, но спасать пришлось экстренным службам.

Сотрудников Госкомитета РБ по ЧС пустил к себе житель девятого этажа, чтобы они могли из окна спуститься к пострадавшему. Для этого использовалась спасательная веревка.

Мужчину обвязали и транспортировали до земли. Далее он попал в руки правоохранительных органов.

В Уфе спасатели помогли застрявшему в батарее коту
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе водителю бульдозера ночью поручили снести дом женщины с двумя детьмиУфимцы пожаловались на ставящего в подъезде укол мужчинуУфа лишилась особняка 19 века
#Общество#Уфа#Госкомитет по ЧС#Марина Шорина#Дом
Подпишитесь
Паводок-2024 в Башкирии: прогнозы, рекомендации спасателей и меры предосторожности
Сегодня, 09:33
Медленная смерть измученных зверей: что думают уфимцы о контактных зоопарках
Сегодня, 05:17
«Весь дом в бочках» уфимцам без водопровода приходится пользоваться талой водой
Сегодня, 08:10
Таксисту-иностранцу грозит 5 лет тюрьмы за нападение на уфимца с перцовкой
Вчера, 15:21
Совкомбанк начал выпускать Карту жителя «Алга, Башкортостан»
Сегодня, 09:38
Башкирский характер: самые яркие достижения Радия Хабирова на посту главы республики
Сегодня, 04:32
"