Спасатели приехали к дому в Уфе из-за повисшего на цепочке мужчины

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Мужчина 1989 года рождения хотел спуститься с восьмого этажа по двухметровой цепочке. Однако он застрял этажом ниже. Неизвестно, для чего это герою истории нужно было, но спасать пришлось экстренным службам.
Сотрудников Госкомитета РБ по ЧС пустил к себе житель девятого этажа, чтобы они могли из окна спуститься к пострадавшему. Для этого использовалась спасательная веревка.
Мужчину обвязали и транспортировали до земли. Далее он попал в руки правоохранительных органов.