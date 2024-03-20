Совкомбанк начал выпускать Карту жителя «Алга, Башкортостан»

Карту можно использовать как электронный проездной билет с тарифом «Единая транспортная карта „Алга“» (предварительно пополнив транспортное приложение), при котором поездки на общественном транспорте обойдутся дешевле на 10-25%, чем за наличный расчет в зависимости от города и вида транспорта. Также пользователи карты могут приобрести проездной билет для оплаты проезда в автобусах ГУП «Башавтотранс» РБ. Держателям доступны дополнительные программы лояльности от партнеров проекта «Карта жителя „Алга, Башкортостан“» и привилегии программы лояльности платежной системы «Мир»: специальные скидки и предложения, а также кешбэк до 20% от партнеров национальной платежной системы.