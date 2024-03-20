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Published Сегодня, 09:38

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Updated Сегодня, 09:40

Совкомбанк начал выпускать Карту жителя «Алга, Башкортостан»

Совкомбанк начал выпускать Карту жителя «Алга, Башкортостан»

20 марта 2024, 09:38
Фото: ПАО «Совкомбанк»
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Теперь жители Республики Башкортостан могут оформить Карту жителя «Алга, Башкортостан» на базе карт «Халва» и платежной системы «Мир» в Совкомбанке.

Продукт объединяет социальные программы региона и развитую систему лояльности банка. Держатели карты смогут воспользоваться всеми преимуществами «Халвы»: получить процент на остаток до 15% годовых, кэшбек до 10%, лимит для оплаты в рассрочку до 24 месяцев и увеличить ставку по вкладу на 1%.

Карту можно использовать как электронный проездной билет с тарифом «Единая транспортная карта „Алга“» (предварительно пополнив транспортное приложение), при котором поездки на общественном транспорте обойдутся дешевле на 10-25%, чем за наличный расчет в зависимости от города и вида транспорта. Также пользователи карты могут приобрести проездной билет для оплаты проезда в автобусах ГУП «Башавтотранс» РБ. Держателям доступны дополнительные программы лояльности от партнеров проекта «Карта жителя „Алга, Башкортостан“» и привилегии программы лояльности платежной системы «Мир»: специальные скидки и предложения, а также кешбэк до 20% от партнеров национальной платежной системы.

Карту жителя «Алга, Башкортостан» на базе «Халвы» можно оформить тремя способами:

  • Оставить заявку по телефону 8 800 100 000 6
  • Заказать карту онлайн и получить в любом удобном для вас месте
  • Посетить любой офис Совкомбанка

Изготовление и обслуживание карты — бесплатно.

Подробную информацию о работе на Карте жителя «Алга, Башкортостан» транспортного приложения, а также проездных билетах можно узнать по телефону 8-800-347-11-11.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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