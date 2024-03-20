Совкомбанк начал выпускать Карту жителя «Алга, Башкортостан»

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Продукт объединяет социальные программы региона и развитую систему лояльности банка. Держатели карты смогут воспользоваться всеми преимуществами «Халвы»: получить процент на остаток до 15% годовых, кэшбек до 10%, лимит для оплаты в рассрочку до 24 месяцев и увеличить ставку по вкладу на 1%.
Карту можно использовать как электронный проездной билет с тарифом «Единая транспортная карта „Алга“» (предварительно пополнив транспортное приложение), при котором поездки на общественном транспорте обойдутся дешевле на 10-25%, чем за наличный расчет в зависимости от города и вида транспорта. Также пользователи карты могут приобрести проездной билет для оплаты проезда в автобусах ГУП «Башавтотранс» РБ. Держателям доступны дополнительные программы лояльности от партнеров проекта «Карта жителя „Алга, Башкортостан“» и привилегии программы лояльности платежной системы «Мир»: специальные скидки и предложения, а также кешбэк до 20% от партнеров национальной платежной системы.
Карту жителя «Алга, Башкортостан» на базе «Халвы» можно оформить тремя способами:
Изготовление и обслуживание карты — бесплатно.
Подробную информацию о работе на Карте жителя «Алга, Башкортостан» транспортного приложения, а также проездных билетах можно узнать по телефону 8-800-347-11-11.