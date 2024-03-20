Сильно пьяный житель Башкирии угрожал соседям взрывом

Он хотел развеселить собутыльников и позвонил экстренным службам. Таким образом мужчина балуется не первый раз — он уже был судим за аналогичное преступление. Теперь на него снова завели уголовное дело за заведомо ложное сообщения об акте терроризма, но выдали ему лишь подписку о невыезде.