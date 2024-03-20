Сильно пьяный житель Башкирии угрожал соседям взрывом

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Неизвестный угрожал населению — по телефону он обещал уничтожить дом и навредить соседям. На место незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа и экстренные службы. Но ничего опасного там не нашли.
Полицейские выяснили, с какого номера шел вызов и добрались до 34-летнего жителя Нефтекамска. При задержании мужчина был сильно пьян и отрицал причастность к преступлению, но позже сознался.
Предварительно установлено, что он приехал в гости к знакомым, с которыми случилась пьянка. В это время товарищи подозреваемого отправились в сауну, которая была в подвале дома. А сам злоумышленник остался один.
Он хотел развеселить собутыльников и позвонил экстренным службам. Таким образом мужчина балуется не первый раз — он уже был судим за аналогичное преступление. Теперь на него снова завели уголовное дело за заведомо ложное сообщения об акте терроризма, но выдали ему лишь подписку о невыезде.