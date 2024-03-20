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Published Сегодня, 13:36

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Сильно пьяный житель Башкирии угрожал соседям взрывом

Сильно пьяный житель Башкирии угрожал соседям взрывом

20 марта 2024, 13:36
Фото: 1MI
В Краснокамском районе полицейские поймали 34-летнего мужчину, который сообщил экстренным службам о готовящемся нападении на дом. Вызов оказался ложным, а злоумышленник не первый раз баловался такими звонками. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Неизвестный угрожал населению — по телефону он обещал уничтожить дом и навредить соседям. На место незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа и экстренные службы. Но ничего опасного там не нашли.

Полицейские выяснили, с какого номера шел вызов и добрались до 34-летнего жителя Нефтекамска. При задержании мужчина был сильно пьян и отрицал причастность к преступлению, но позже сознался.

Предварительно установлено, что он приехал в гости к знакомым, с которыми случилась пьянка. В это время товарищи подозреваемого отправились в сауну, которая была в подвале дома. А сам злоумышленник остался один.

Он хотел развеселить собутыльников и позвонил экстренным службам. Таким образом мужчина балуется не первый раз — он уже был судим за аналогичное преступление. Теперь на него снова завели уголовное дело за заведомо ложное сообщения об акте терроризма, но выдали ему лишь подписку о невыезде.

В Башкирии раздадутся взрывы
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