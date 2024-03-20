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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Реконструкция тепломагистрали оставит уфимцев без части дороги

Северную часть Уфы лишат полосы для движения машин

20 марта 2024, 14:54
Фото: 1MI

Реконструкция тепломагистрали оставит уфимцев без части дороги

В Уфе на несколько суток перекроют проезд в северной части города. Администрация объяснила где и на какой срок планируются ограничения.

Водителям будет недоступна крайняя правая полоса по улице Интернациональной. Ограничение начнется от дома № 58 до дома № 60/1. Закрыть проезд планируют в 00:15 21 марта, а открыть — в 23:50 23 марта.

Делается это все для выгрузки крупногабаритного груза, который нужен для реконструкции тепломагистрали. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать перекрытие.

Ранее стало известно, что в Уфе продлили ограничение движения по улице Кавказской. Проезд недоступен водителям две недели — до 2 апреля.

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#Уфа#Реконструкция#Ограничение движения#Марина Шорина
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