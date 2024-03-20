Северную часть Уфы лишат полосы для движения машин

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Водителям будет недоступна крайняя правая полоса по улице Интернациональной. Ограничение начнется от дома № 58 до дома № 60/1. Закрыть проезд планируют в 00:15 21 марта, а открыть — в 23:50 23 марта.
Делается это все для выгрузки крупногабаритного груза, который нужен для реконструкции тепломагистрали. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать перекрытие.
Ранее стало известно, что в Уфе продлили ограничение движения по улице Кавказской. Проезд недоступен водителям две недели — до 2 апреля.