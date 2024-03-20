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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:37

Сельская ипотека: но есть один нюанс

Сельская ипотека: но есть один нюанс

20 марта 2024, 13:28
Фото: 1MI
Одна из самых льготных ипотек под 3% имеет один нюанс, который не всем заемщикам окажется по карману.

Сельская ипотека под 3% — одна из самых привлекательных среди подобных кредитных программ. Что нужно о ней знать?

У каждого российского региона есть свои лимиты выдачи по ипотеке. Согласование заявок осуществляется через Минсельхоз, то есть имеется очередь, а подача заявки в середине года может ни к чему не привести — возможности кончатся. Учитывая, что кредит на жилье выдается только на сельских территориях, то сначала следует проверить на сайте РСХБ, подпадает ли населенный пункт под данную категорию.

Какие категории недвижимости подходят под такую ипотеку? Построенный дом вместе с земельным участком и купленный на вторичном рынке жилья у физических и юридических лиц; жилой дом, купленный по долевому участию; жилой дом, построенный подрядчиками в течение двух лет с момента выдачи кредита; квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах; жилой дом, построенный своими силами.

Эксперты подчеркивают, что лимит по данной ипотеке — 6 млн руб. — может быть удвоен. Обычно это происходит путем выдачи ипотеки каждому из супругов, то есть две ипотеки оформляются на покупку одной недвижимости. Но первоначальный взнос по ипотеке, который составляет 20%, также будет удвоен. А значит в таком случае потребуется внести 40% от двух займов — если перевести на деньги, то 4,8 млн руб., а это может быть по карману не каждому.

Подробнее — в материале Newia.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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