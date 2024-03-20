Сельская ипотека: но есть один нюанс

Эксперты подчеркивают, что лимит по данной ипотеке — 6 млн руб. — может быть удвоен. Обычно это происходит путем выдачи ипотеки каждому из супругов, то есть две ипотеки оформляются на покупку одной недвижимости. Но первоначальный взнос по ипотеке, который составляет 20%, также будет удвоен. А значит в таком случае потребуется внести 40% от двух займов — если перевести на деньги, то 4,8 млн руб., а это может быть по карману не каждому.