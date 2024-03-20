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Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Появилась предварительная дата открытия Восточного выезда в Уфе

Появилась предварительная дата открытия Восточного выезда в Уфе

20 марта 2024, 16:53
Фото: 1MI
Открытие Восточного выезда в Уфе намечено на завтра, 21 марта. Об этом стало известно telegram-каналу «Однажды Башкирия/Уфа» от источников.

По предварительной информации, глава республики Радий Хабиров приказал готовить торжественное мероприятие. Сейчас чиновники якобы планируют провести церемонию, куда пригласили президента России Владимира Путина. Однако последний приехать не сможет.

Ожидается, что в открытии, по неподтвержденным данным, примет участие вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Возможно, он присоединится по видеоконференцсвязи.

Глава республики просил открыть дорогу до конца месяца. Проезд по нему бесплатным будет для общественного транспорта, школьных автобусов, машин спецслужб и почты. Остальным придется платить по 100 рублей днем и 20 — ночью.

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#Уфа#Дороги#Строительство#Соцсети#Восточный выезд#Марина Шорина
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