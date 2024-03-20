Появилась предварительная дата открытия Восточного выезда в Уфе

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
По предварительной информации, глава республики Радий Хабиров приказал готовить торжественное мероприятие. Сейчас чиновники якобы планируют провести церемонию, куда пригласили президента России Владимира Путина. Однако последний приехать не сможет.
Ожидается, что в открытии, по неподтвержденным данным, примет участие вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Возможно, он присоединится по видеоконференцсвязи.
Глава республики просил открыть дорогу до конца месяца. Проезд по нему бесплатным будет для общественного транспорта, школьных автобусов, машин спецслужб и почты. Остальным придется платить по 100 рублей днем и 20 — ночью.