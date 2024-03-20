Повлияют ли атаки беспилотников на стоимость бензина — последние новости

Вопросом цен на рынке топлива интересовался и Владимир Путин, который заверил, что проблем на этом рынке быть не должно. Министерство держит руку на пульсе и следит за обстановкой в этой сфере. Россияне не должны пострадать от роста цен на заправках, а бензин будет по-прежнему доступен — дефицита не наблюдается. В заявлении от 13 марта чиновники заверили, что обеспечение АЗС во всех регионах продолжается в стабильном режиме.