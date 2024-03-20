Ночью в Башкирии могла погибнуть многодетная семья

Пожар случился в Мишкинском районе в деревне Ирсаево. Огонь охватил деревянный дом с верандой. В это время внутри находилась целая семья — мама с пятью детьми. За окном стояла ночь, поэтому все спали. К счастью, дома были установлены пожарные извещатели. Их пронзительный звук услышала женщина и проснулась. Устройства сработали на дым, который уже успел заполнить практически весь дом. Как выяснилось позже, загорелась проводка на стене. Многодетная мама быстро начала собирать детей, чтобы вывести всю большую семью на улицу. Самому младшему из детей — семь месяцев, старшему — десять. От соседей погорельцы позвонили в пожарную службу и вызвали спасателей.