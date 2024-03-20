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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В Башкирии страшный пожар уничтожил дом многодетной семьи

Ночью в Башкирии могла погибнуть многодетная семья

20 марта 2024, 09:06
Фото: 1MI

В Башкирии страшный пожар уничтожил дом многодетной семьи

В момент пожара в доме находились мать и её пятеро детей.

Пожар случился в Мишкинском районе в деревне Ирсаево. Огонь охватил деревянный дом с верандой. В это время внутри находилась целая семья — мама с пятью детьми. За окном стояла ночь, поэтому все спали. К счастью, дома были установлены пожарные извещатели. Их пронзительный звук услышала женщина и проснулась. Устройства сработали на дым, который уже успел заполнить практически весь дом. Как выяснилось позже, загорелась проводка на стене. Многодетная мама быстро начала собирать детей, чтобы вывести всю большую семью на улицу. Самому младшему из детей — семь месяцев, старшему — десять. От соседей погорельцы позвонили в пожарную службу и вызвали спасателей.

«Огонь распространился очень быстро. Когда перекинулся на крышу, она вспыхнула словно спичка. Хорошо, что в доме стояли сирены, иначе могло случиться большое горе», — рассказывают очевидцы.

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На место пожара быстро приехали пожарные и сотрудники МЧС, но дом уже полыхал. Спасательной бригаде удалось локализовать горение и спустя несколько часов пламя полностью было потушено.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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